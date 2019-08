Discursul presedintelui Klaus Iohannis la Conferinta Nationala a PNL

Joi, in cadrul Conferintei Nationale a PNL, Klaus Iohannis a sustinut un discurs prin intermediul caruia si-a lansat candidatura la alegerile prezidentiale.

„Bine v-am gasit, dragi liberali!

Ma bucur sa ma aflu alaturi de voi, mai ales ca astazi sunteti, prin votul romanilor, cel mai important partid din Romania! Este o recunoastere, dar si o mare, mare raspundere.

Ne revedem intr-un moment critic pentru Romania, dar trebuie sa spunem lucrurilor pe nume, pentru ca tot lantul de erori grave care s-au produs in cazul cumplitei tragedii de la Caracal sa nu se mai repete niciodata. Este esential sa intelegem de ce am ajuns aici, dar mult mai important, ce avem de facut pentru a recladi Romania normala pe care ne-o dorim cu totii.

Cazul Caracal, cu toate implicatiile sale profunde, ne dezvaluie cat de grav este dezastrul provocat statului si cetatenilor sai de politica falimentara a partidului aflat in prezent la guvernare.

Partidul Social Democrat a tradat votul oamenilor. Niciodata nu s-a vazut asta mai bine decat acum. Esec economic, esec legislativ, esec in protejarea cetatenilor. Legi pentru infractori si bani pentru clientela! Dispret pentru oameni si asalt continuu asupra statului roman! Acesta este bilantul guvernarilor PSD din acesti ani.

PSD a promovat incompetenta ca politica de stat, si mediocritatea ca principal criteriu de construire a carierelor in sistemul public. Viziunea pesedista a unui stat al pilelor si al complicitatilor de partid, in care doar o casta de privilegiati fac legea si isi impart functiile si banii publici trebuie demolata.

M-am luptat, alaturi de voi, liberalii, si de celelalte partide de opozitie pentru a stopa acest proces sau macar pentru a reduce efectele dramatice ale infestarii institutiilor statului cu virusul incompetentei.

A fost o lupta pe care am dus-o in toti acesti ani si la nivel european, pentru a salva credibilitatea Romaniei si a preveni prejudiciile imense care ar fi insemnat inclusiv bani mai putini pentru tara noastra.

Prin actiunile mele, ale voastre, ale opozitiei parlamentare, dar mai ales prin mobilizarea cetatenilor, am reusit sa pastram nealterat cursul pro-european, transatlantic si democratic al Romaniei.

Pe 26 mai am primit cel mai important semnal din partea oamenilor ca ne sustin in efortul nostru de a bloca distrugerea Romaniei de catre un partid nociv, care si-a pierdut demult sensul si busola.

A fost cel mai puternic vot pro democratie care a marcat, la trei decenii de la Revolutia din 1989, maturizarea societatii romanesti.

Romanii vor ca asaltul continuu al PSD la adresa statului de drept, dar si la adresa statului roman in ansamblu, sa inceteze.

Romanii cinstiti, care muncesc si platesc taxe si impozite, asteapta ca statul sa functioneze pentru ei, nu in favoarea unui grup care a pus stapanire pe resurse si pe decizie. Romanii vor autostrazi, vor servicii medicale performante, vor egalitate de sanse si acces la o educatie de calitate, vor sa fie tratati cu respect atunci cand interactioneaza cu institutiile publice.

Cetatenii au spus clar si fara echivoc ce isi doresc. Acum, statul si politicienii trebuie sa se ridice la nivelul asteptarilor societatii. Guvernarile PSD au dus statul in punctul de a esua si de a deveni incapabil sa mai garanteze drepturile fundamentale ale cetatenilor sai.

Noi avem obligatia sa repunem statul in matca sa si sa redam cetatenilor increderea ca institutiile sunt eficiente. Este ceea ce asteapta romanii de la Presedintele lor si de la Partidul National Liberal, partidul care a castigat ultima runda de alegeri si care, sunt convins, va castiga toate alegerile!

Din pacate, nu exista un buton magic care, odata apasat, ar reseta statul roman. Aceasta reasezare este obligatorie, dar este un proces de durata. Este un demers pe care vreau si trebuie sa il facem impreuna, iar alaturi de noi vor sta toate fortele politice care impartasesc aceleasi valori.

Nu va fi usor, dar, dragii mei, nu uitati nicio clipa – cel mai important aliat pe care il avem este cetateanul roman!

Va propun ca parteneriatul Presedinte – Partidul National Liberal sa devina nucleul care va cataliza toate energiile, astfel incat Romania sa devina un stat functional, cu institutii eficiente, in slujba cetateanului!

Eu vreau sa facem Romania puternica! Si stiu ca si voi aveti acelasi obiectiv, al unei Romanii care functioneaza, o tara in care cetateanul este reperul suprem al bunei guvernari. Romania trebuie sa insemne incredere si respect intre institutii si cetateni, ca baza pentru initiative, decizii, legi durabile si o economie sanatoasa.

Trebuie sa recladim scara valorilor care sustine dezvoltarea oricarei societati. Reconfigurarea Romaniei nu poate fi imaginata fara promovarea asidua a unui set de valori si principii din randul carora nu au cum sa lipseasca cinstea, increderea, toleranta, intelepciunea, competenta, buna-cuviinta ori creativitatea.

Iar poporul roman are din plin aceste atribute, doar ca adesea dramele, tragediile, disfunctionalitatile sistemice scot la iveala ce e mai urat si tindem sa credem ca aspectele negative prevaleaza.

Consecinta directa este ca oamenii isi pierd speranta, capitalul uman emigreaza, iar societatea devine divizata, tematoare si dominata masiv de neincredere la toate nivelurile: in semeni, in institutii, in politicieni, in viitor.

Este una dintre provocarile majore cu care ne confruntam si trebuie sa ne luptam impreuna pentru a ridica nivelul de incredere al societatii, fara de care dezvoltarea Romaniei este imposibila.

Aceasta este viziunea mea pentru Romania!

Dar o viziune are valoare atat timp cat stim care este drumul pentru a o transforma in realitatea de zi cu zi a oamenilor.

Cum facem asadar Romania puternica si functionala? Cum ajungem sa traim in sfarsit intr-o tara in care cetateanul se simte bine si in siguranta, asa cum este normal? Ce avem de facut noi, oamenii de stat, politicienii?

Va spun de la inceput, solutiile presupun multa munca si multa tenacitate, dar stiu ca sunteti deja caliti si obisnuiti cu greul. Ati dovedit!

Romania poate deveni puternica si funcționala cu doua conditii majore: prima, reconstructia statului roman pe fundamente corecte si, a doua, o economie sanatoasa, cu crestere durabila, sustenabila.

Pentru succesul dezvoltarii Romaniei este obligatoriu sa asiguram un mediu public functional, orientat catre cetatean si un mediu privat competitiv.

Reconstructia statului roman este o urgenta! Sistemul bugetar nu mai poate fi tratat prioritar ca un refugiu pentru incompetenti si clienti politici. Avem foarte multi profesionisti in sistemul de stat si ei sunt cei care trebuie promovati, astfel incat sa avem un corp public de elita, care sa asigure marile servicii publice – educatia, sanatatea, protectia si securitatea cetatenilor. Functia publica trebuie sa-si recapete demnitatea. Corectitudinea este principiul fundamental al Romaniei functionale. Inseamna, in sens larg, indeplinirea cu responsabilitate a atributiilor, inseamna ca sefi in institutiile publice ajung cei care chiar merita, nu cei care sunt obedienti politic, inseamna punerea interesului general mai presus de orice alt interes.

Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume: dincolo de valori si principii, este nevoie de un audit foarte aplicat al fiecarei institutii a statului roman. Structurile invechite, care nu-si mai au rostul, nu mai au de ce sa fie mentinute. Cei care se dovedesc ca nu isi fac treaba nu mai au de ce sa ramana in sistemul de stat. Este atat de simplu!

Doamnelor si domnilor,

Dragi prieteni liberali,

Oricat de eficient ar fi procesul de reforma institutionala, acesta nu va fi îndeajuns daca nu va exista o profunda schimbare de mentalitate.

Iar aceasta nu se poate face fara Educatie. In acest domeniu, am lansat din decembrie anul trecut rezultatele Proiectului Romania Educata, pe care l-am initiat tocmai pentru ca invatamantul nu se poate reforma de pe o zi pe alta, prin modificari legislative facute pe picior si fara a gandi implicatiile pe termen lung.

Vad Romania Educata ca o parte esentiala a reconstructiei statului roman si a depasirii etapei actuale de disfunctionalitate cronica.

O alta componenta esentiala dezvoltarii Romaniei este mediul privat. Cat timp nu incurajam initiativa privata si investitiile, nu putem vorbi cu adevarat de prosperitatea pe termen lung a romanilor. Trebuie sa incetam sa mai tratam companiile private ca pe niste dusmani ai tarii, asa cum fac PSD si ALDE, iar finantele publice si politicile economice vor trebui indreptate. Altfel, generatiile urmatoare vor resimti povara unei note de plata tot mai usturatoare, pe care guvernarea PSD-ALDE o rostogoleste, cu buna-stiinta, de la un an la altul. Mediul de afaceri din Romania trebuie eliberat de ghilotina impredictibilitatii, de tipul Ordonanta de Urgenta 114.

Dincolo de toate acestea, pilonii societatii romanesti sunt si trebuie sa ramana drepturile si libertatile individuale, democratia si statul de drept!

Principiul ca „legea este egala pentru toti” reprezinta reperul care sa ghideze reconstructia de care avem atat de multa nevoie.

Pentru asta am luptat in acest mandat si pentru asta voi lupta in continuare!

Totodata, directiile majore de politica externa, aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, intarirea rolului si locului Romaniei in Uniunea Europeana si in NATO, precum si dezvoltarea celorlalte parteneriate strategice ale tarii vor fi continuate cu aceeasi hotarare!

Razboiul va fi castigat atunci cand Romania va fi condusa de o echipa care crede in democratie, pro-europeana – nu doar cu presedinte, dar si cu guvern si majoritate parlamentara, care sa lucreze impreuna, sa repare ce s-a stricat si sa reconstruiasca speranta intr-un viitor mai bun pentru romani.

Statul roman care functioneaza normal, cel pe care mi-l doresc si pe care stiu ca si-l doresc si romanii, este acel stat in care Presedintele isi indeplineste atributiile, Guvernul isi face treaba si Parlamentul da legi bune si corecte pentru tara, nu pentru sefii de partide si clicile lor.

Trebuie sa incepem vindecarea Romaniei de ranile adanci provocate de PSD si ALDE in acesti ani. Pentru asta avem nevoie de unitate, de viziune, de incredere unii in altii, de speranta ca impreuna putem duce Romania mai sus.

Avem nevoie sa fim deschisi catre romani, catre toti romanii din tara si din diaspora, care asteapta un semnal de la noi – un semnal ca viitorul poate fi bun, ca nu toti politicienii sunt la fel, ca exista oameni pregatiti care pot sa-i conduca onest, cu responsabilitate.

Toate aceste propuneri si principii despre care v-am vorbit reprezinta angajamentul si parteneriatul meu cu romanii, la care imi doresc sa se alature toate fortele politice democratice, pro-occidentale si capabile sa inteleaga ca miza este una uriasa, miza este chiar viitorul Romaniei.

Dragi liberali,

Dragi romani,

Va chem alaturi de mine sa reconstruim Romania! Votul pe care sper ca mi-l veti da la alegerile prezidentiale este un vot pentru aceasta viziune pe care o avem impreuna pentru tara noastra.

Vreau sa fiu foarte bine inteles: acest vot va fi respectat! Nu voi desemna niciun guvern care nu isi asuma ferm aceste deziderate!

Va asigur ca voi construi o noua majoritate, in urma votului dat de oameni, la alegerile parlamentare, fie ca vor fi la termen sau anticipate. O majoritate care sa aiba in prim plan toate aceste prioritati legate de normalizarea Romaniei, o majoritate care sa fie pro-europeana si sa sustina lupta impotriva coruptiei. PSD a dovedit ca este incapabil sa faca toate aceste lucruri si trebuie sa plece.

Imi asum ca obiectiv national aceasta viziune a Romaniei functionale, a Romaniei normale si ii voi aduce alaturi de mine pe toti cei care o impartasesc, astfel incat sa devina realitate. Acesta este proiectul intregii Romanii, acesta este proiectul meu, acesta este proiectul unei intregi generatii!”, este textul discursului rostit de presedintele Klaus Iohannis in cadrul Conferintei Nationale a PNL de joi.