Exercitiul “mentine mintea ascutita” daca ai peste 50 de ani

A face exercitii moderate de cateva ori pe saptamana, daca ai peste 50 de ani, este cel mai bun mod de a-ti mentine mintea ascutita, sugereaza cercetatorii.

Dupa o trecere in revista a 39 de studii, gandirea si abilitatile de memorare au fost imbunatatite cel mai mult atunci cand oamenii si-au solicitat in mod regulat inima si muschii.

Acest lucru a ramas valabil si in cazul celor care au prezentat deja semne de declin cognitiv. Exercitiile fizice, indiferent de varsta, sunt foarte utile atat pentru capacitatea cognitiva cat si pentru corp, au spus cercetatorii australieni.

Pentru cei care nu au reusit sa efectueze exercitii mai dificile, studiul din British Journal of Sports Medicine recomanda miscari precum T’ai Chi. Voi dezvolta, insa, cu alt prilej ce implica aceste miscari, fara a exclude posibilitatea din partea dumneavoastra de a cauta in alte surse ceea ce implica exercitiul.

Continuand, activitatea fizica este cunoscuta de mult timp ca fiind un factor important in reducerea riscului unor numar de boli, inclusiv a diabetului de tip 2 si a anumitor tipuri de cancer, si se crede ca joaca un rol semnificativ in atenuarea declinului natural al creierului pe masura ce inaintam in varsta mijlocie.

Teoria sustine ca, prin exercitiu, creierul primeste o cantitate mai mare de sange, oxigen si nutrienti care stimuleaza sanatatea acestuia, precum si un hormon de crestere care ajuta la formarea de noi neuroni si conexiuni.

In aceasta analiza a studiilor anterioare, cercetatorii de la Universitatea din Canberra au analizat efectele a cel putin patru saptamani de exercitii fizice structurate asupra functiei cerebrale a adultilor.Intr-o varietate de teste ale creierului, s-au descoperit dovezi ale exercitiilor aerobice care imbunatatesc abilitatile cognitive, cum ar fi gandirea, cititul, invatarea si rationamentul, in timp ce antrenamentul muscular – de exemplu, folosind greutati – a avut un efect semnificativ asupra memoriei si capacitatii creierului de a planifica si organiza, asa-numitele functii executive.Joe Northey, autorul studiului si cercetator la Institutul de Cercetare pentru educatie fizica si sport din Canberra, a declarat ca rezultatele au fost destul de convingatoare, ambele tipuri de exercitii putand fi prescrise pentru a se imbunatati sanatatea cerebrala a tuturor celorce au depasit varsta de 50 de ani.„Chiar daca faci exercitii doar o data sau de doua ori pe saptamana se vor observa imbuntatiri ale functiilor cognitive, cu toate ca efectul acestor exercitii este mult mai puternic cu cat activitatea fizica se intensifica”, a spus el.

Normele NHS recomanda ca adultii sa efectueze cel putin 150 de minute de activitate aerobica moderata in fiecare saptamana si sa-si exerseze grupele mari de muschi de minimum doua ori pe saptamana.

In timp ce fiecare 10 minute de exercitiu in fiecare zi iti ofera un plus de sanatate, 150 de minute de exercitii pe saptamana reduc cu o treime riscul de depresie si de dementa.Intr-o alta ordine de idei, cercetatorii sustin ca joburile prin care reusesti sa te mentii in forma pe tot parcursul vietii sunt cele precum avocatura, medicina, psihologia si contabilitatea.Astfel, un avocat, de pildă, prin activitatea zilnică creativă, perseverentă și organizată, reusește să își mențină mintea antrenată permanent. În egală măsură și medicul ori contabilul.