Istoria tatuajelor. Arta corporala plina de istorie

Arta tatuajelor dateaza inca din cele mai vechi timpuri, desi astazi totul pare un curent modern, ceva ce pare inexplicabil si de neinteles pentru cei trecuti de prima tinerete, ceva ce se realizeaza doar la saloane de tatuaje specializate, doar de profesionisti.

Formele permanente de arta corporala, tatuajele, au existat in nenumarate culturi, de-a lungul timpului societatea schimbandu-si atitudinea fata de desenele permanente pe piele.

Primele tatuaje. Cand si unde?

De-a lungul timpului au fost descoperite nenumarate corpuri mumificate care prezentau tatuaje, cele mai vechi datand inca din anul 3110 i.Hr.

In anul 1991, in Alpii Italieni a fost descoperit Otzi, „omul inghetat”, cea mai veche mumie umana din Europa. Pe corpul acesteia au fost descoperite 61 de tatuaje, in diferte locuri, cele mai multe fiind pe picioare. In urma cercetarilor s-a constatat faptul ca pe post de cerneala pentru tatuaje a fost folosita cenusa din semineu.

Astfel de dovezi au fost descoperite in 49 de locatii din intreaga lume, fiecare prezentand diferite tipuri de tatuaje, in functie de locatie, perioada si de cultura. Resturi umane ce prezentau tatuaje au fost descoperite in Egipt, Rusia, Filipine, Alaska, Mongolia, China, Groenlanda si Sudan.

Motivele primelor tatuaje descoperite, cele ce tin de civilizatia antica, au fost alimentate de diferite teorii ce tin strict de cultura si civilizatie.

De exemplu, in cimitirele din China occidentala, din provincia Xinjiang, au fost descoperite mumii tatuate ce dateaza din anul 2100 i. Hr dar si din 550 i. Hr. In antichitate, tatuajele erau considerate desene barbare si erau stigmatizate. Din literatura chineza antica aflam faptul ca banditii erau cei care aveau tatuaje pe piele, infractorii condamnati fiind marcati in acest mod, fiind tatuati pe corp dar mai ales pe fata, pentru a fi identificati mai usor.

Tatuajele in acea perioada aveau ca scop atentionarea membrilor societatii cu privire la comportamentul anumitor oameni.

Vremurile s-au schimbat – arta tatuajelor a evoluat semnificativ

Desi unii au ramas cu mentalitatea invechita cum ca cei tatuati au o gandire sau un comportament diferit, lucrurile nu mai stau deloc asa.

Desenele permanente de pe piele reprezinta o forma de exprimare, o adevarata arta care evolueaza pe zi ce trece tot mai mult.

Astazi, oamenii marcheaza pentru totdeauna evenimente importante din viata prin realizarea unui tatuaj. Fie ca vorbim de portrete, citate motivationale sau obiecte abstracte, tatuajele semnifica mult mai mult pentru purtator decat ceea ce isi pot imagina cei din exterior.

Intr-un salon de tatuaje vei gasi intotdeauna un artist pregatit sa iti indeplineasca dorinta si sa realizeze tatuajul mult visat, cel care iti va oferi mai multa incredere sau cel care iti va aduce mai aproape cele mai frumoase momente din viata.

Alegerea locului potrivit – un salon tatuaje Bucuresti in care sa ai incredere

Daca esti din Bucuresti sau pur si simplu iti doresti sa fii tatuat la un salon din acest oras, alege un salon tatuaje Bucuresti de incredere, unul din care stii ca vei iesi multumit.

Funky Tattoo Bucuresti este locul potrivit in care sa intri, este salonul in care artistii te pun intotdeauna pe primul plan si iti depasesc asteptarile. Ai incredere in expertii de la cel mai popular salon tatuaje din Bucuresti si fa-ti imediat o programare.

Tatuajele vorbesc despre tine si trebuie sa fie realizate doar de profesionisti!

