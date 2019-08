Catalin Chereches, primarul orasului Baia Mare: „Dorinta mea este sa candidez independent”

Catalin Chereches, primarul orasului Baia Mare, a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, ca i-a fost clasat dosarul in care era cercetat si ca va candida si de aceasta data, pentru un nou mandat.

„Mi-am sustinut nevinovatia, acum o confirma si ei: DNA a inchis dosarul in care sunt cercetat de 6 ani. Pot sa vin astazi in fata dumneavoastra si sa va spun ca, dupa mai bine de 6 ani de tortura, ca sa spun asa, prin care s-a analizat toata activitatea mea din primarie, din perioada 2011-2013, dar si activitatea ulterioara, am ajuns acum sa constat ca procurorii, Directia Nationala Anticoruptie, neavand probe, au constatat nevinovatia mea in aceste spete, respectiv in aceste dosare si cu privire la aceste acuzatii. Am fost acuzat de urmatoarele fapte, pentru care, prin ordonanta de clasare, emisa de catre procuror in ziua de 16 iulie 2019, respectivele fapte, cum ar fi abuz in serviciu, luare de mita in forma continuata, efectuarea de operatiuni financiare, acte de comert incompatibile cu functia, instigare la abuz in serviciu, respectiv trafic de influenta, au fost clasate. Dorinta mea este sa candidez independent, sub o platforma sau intr-un parteneriat cu o platforma civico-politica. Voi vedea cetatenii ce isi doresc din aceasta perspectiva. Evident, am discutii cu majoritatea forțelor politice care inteleg sa genereze dezvoltare in Baia Mare, Maramures, Romania, dezvoltare a comunitatilor si nu dezvoltare a buzunarelor proprii sau dezvoltarea organizatiilor politice, ci dezvoltarea comunitatilor. Aceasta platforma va fi de fapt o echipa pentru Baia Mare”, a scris Catalin Chereches pe Facebook.