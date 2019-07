Iulian Fota: „Fata asta e mai mult decat salvatoarea altor fete, e un fel de inger”

Iulian Fota, fostul consilier presidential, expert in probleme de securitate nationala, a vorbit in cadrul unei emisiuni TV despre cazul Alexandrei, victima lui Gheorghe Dinca.

„Stam toti cu un nod in gat, de cand s-a intamplat aceasta tragedie. Nu poti sa nu realizezi cat de mult am degenerat ca societate, ca institutii si cam unde am ajuns, pentru ca lipsa de empatie in tot acest dialog este absolut ingrozitoare. Ce s-a intamplat in zilele acestea spune ceva atat de rau despre noi si ca stat, si ca tara! Am crezut initial ca e o criza a unei institutii – in primul rand Politia – si acum imi dau seama ca sunt niste deficiente si pe sistemul 112.

Dupa aceea, a devenit o criza a statului, pentru ca s-a vazut ca institutiile n-au cooperat bine intre ele, s-au miscat greu, multa aroganta, lipsa de empatie, iritarea acestor functionari este absolut de neacceptat. Contextul social este la fel de ingrozitor ca si crima, daca ea va fi confirmata. Avem o radiografie extrem de urata a Romaniei si pe partea de stat, si pe partea de social. Alexandra este un inger pazitor care ne deschide ochii ca in societatea romaneasca incompetenta este o hiba care face la fel de mult rau precum coruptia. Daca la Colectiv, unde au murit 66 de oameni intr-un incendiu, s-a spus: coruptia ucide, acum am vazut ca si incompetenta ucide.

As vrea sa nu radeti de mine, pentru ca in general eu sunt om de siinta si discut lucrurile in limitele astea, dar efectiv zilele astea, ieri, am avut sentimentul ca aici este si o dimensiune mistica a acestei povesti: fata asta, in sacrificiul ei – acum doua zile m-am gandit ca a salvat alte fete prin curajul ei, prin faptul ca a sunat, a pus totusi in miscare un mecanism care a dus la prinderea acelui nemernic. Dar stiti ce incep sa cred de ieri? Ca fata asta e mai mult decat salvatoarea altor fete, e un fel de inger, care de fapt ne salveaza pe noi toti ca tara. Aceasta tragedie scoate la suprafata niste lucruri care nu mai pot fi negate, nu mai pot fi ocolite, nu mai pot fi mosmandite si care ne vor obliga pe noi, macar acum, in al 12-lea ceas, sa facem ceva si sa oprim alunecarea asta, intr-o groapa, a Romaniei. Pentru ca in ciuda tuturor statisticilor oficiale si in ciuda tuturor cifrelor pe care incearca unii sa le foloseasca, Romania nu merge bine!

Daca Romania nu merge bine pe cativa parametri fundamentali, ce ma mai intereseaza pe mine cresterea economica? Cand uitati-va cum mor copiii nevinovati in tot felul de situatii de-astea care denota impotenta si a unor structuri de stat, si efectiv aroganta unor oficiali. S-ar putea undeva, in viitor, sa ajungem la concluzia ca fata asta a salvat mai mult decat alte colege de generatie, efectiv ne-a salvat pe noi toti, daca vom fi capabili sa intelegem mesajul ei. Stiti ce spune fata asta foarte important? Si asta e, daca vreti, calea pe care putem construi si sa facem in asa fel ca sacrificiul ei sa nu fie inutil. Fata spune, strigandu-si disperarea:Si incompetenta ucide in Romania, nu numai coruptia.

Noi pana acum am mers pe ideea ca coruptia ucide. Si acesta a fost Colectivul. Colectivul a avut la baza elemente de coruptie – acolo se faceau bani, banii mai circulau pe la niste institutii de control, …coruptia ucide. Ei bine, Caracalul este cealalta idee pe care trebuie – si pana acum n-am vrut – sa o acceptam, ca nu convine multora: si incompetenta ucide!

Ca daca de coruptie se ocupa anumite institutii ale statului, cine se ocupa de incompetenta/prostie? Deci, ne ucide coruptia, ne ucide si incompetenta… Cati trebuie sa mai moara in tara asta ca sa intelegem ca trebuie, totusi, facut ceva? Nu e nimeni protejat de incompetenta asta.

Poti sa fii privilegiatul sistemului, sa te bucuri de relatii, sa ai acces la cabinete medicale, sa ai o stare materiala buna, nu esti nici tu si ai tai ferit de situatii de-astea in care incompetenta ucide. Si incompetenta poate imbraca forma unui doctor care habar n-are medicina, dar te duci la el in Urgenta si ti-a bagat copilul in pamant, incompetenta intervine si la aceste institutii ale statului care n-au reusit sa intervina si fata sa fie salvata. Sunt doua mesaje mari, pe care le-a dat si CSAT-ul: 1. trebuie sa recuperam ideea de profesionist, de functionare competenta a institutiilor, altfel le pierdem si pierdem statul si cu statul pierdem tara, pentru ca statul este facut sa apere tara si 2. ideea de securitate nationala de care noi ne batem joc de vreo cativa ani. Nu ne putem permite, mai ales intr-o epoca atat de complicata ca asta, cu tot felul de nebunii in strainatate, sa pierdem ideea de securitate nationala. Or, ideea asta se leaga si ea de ideea de competenta, de profesionalism. Eu cred ca macar atata lucru putem face fata de memoria acestei fete: imbunatatind niste lucruri si dand o alta sansa profesionistilor – cat mai sunt ei si pe unde mai sunt ei, ca din pacate, prin pensionarile alea exagerate, multi au plecat – sa putem avea o alta functionare a institutiilor si sa avem o alta sansa.

Nebuni vor mai fi, nu suntem singura tara care se confrunta cu astfel de psihopai, dar una e capacitatea de reactie si sa poti sa salvezi omul de furia unui astfel de netrebnic si alta e sa fii o victima sigura pana se hotarasc institutiile daca raspund, cum raspund, ce fac, cum fac si asa mai departe”, a declarat Iulian Fota, fost consilier presidential expert in problem de securitate nationala.