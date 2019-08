Cum iti protejezi animalul de capuse? Cu Homevo Capuse 50 g scapi de aceste insecte, simplu si rapid

In timpul verii, capusele sunt o amenintare reala. Cei care petrec foarte mult timp in natura, cauta metode prin care sa se protejeze eficient de actiunea acestor insecte. Specialistii in medicina atrag atentia ca exista cateva sute de tipuri de capuse, iar unele dintre acestea pot provoca boli, atat oamenilor, cat si animalelor. Cea mai cunoscuta si mai de speriat afectiune pe care o pot cauza este Boala Lyme, care se transmite prin muscatura in doar 24 de ore. Capusa se ataseaza, propriu zis, de om sau de animal.

Multe dintre solutiile existente pentru protejarea animalelor (impotriva acestor insecte) le poate afecta sanatatea. Dar nu toate, pentru ca exista o metoda extrem de sigura prin care iti poti proteja animalele: Homevo Capuse 50 g.

Nu poti evita complet zonele unde ar putea exista capuse

Cei care au un animal de casa de talie mica sau medie, trebuie sa se asigure ca il protejeaza impotriva capuselor in timpul anotimpurilor calde. Din rutina unui caine, de exemplu, face parte alergatul in iarba sau sezutul pe frunze. Ierburile inalte sunt un alt mediu unde capusele se intalnesc frecvent. Cu alte cuvinte, iata un motiv pentru care nu poti controla in procent de 100% fiecare zona pe unde trece cainele tau: diversitatea locurilor cu care el interactioneaza. Extrem de important, atunci cand vrei sa cumperi o solutie pentru indepartarea capuselor, este sa te asiguri ca vei achizitiona un produs BIO, care nu prezinta niciun risc care i-ar putea afecta starea de sanatate cainelui / animalului tau de companie. Fii foarte atent!

Dupa 72 de ore toate capusele sunt eliminate complet

Daca ai identificat prezenta capuselor pe corpul animalului tau de companie, nu trebuie sa disperi. Pentru cazuri grave, care deja prezinta o simptomatologie aparte, trebuie sa consulti cat de repede este posibil medicul veterinar. Daca ai observat, insa, foarte din timp capusele, atunci te poti folosi de o solutie sigura, eficienta si rapida. Functioneaza si pentru preventie. Homevo Capuse 50 g este un produs, sub forma de pulbere, depozitata in plicuri. Continutul unui singur plic este absolut suficient pentru 2 utilizari. Ce este foarte important: insectele nu vor dezvolta rezistenta la acest produs, spre deosebire de alte cazuri identificate la o diversitate larga de alte produse. Moartea capuselor se constata in maxim 72 de ore.

Cum se aplica Homevo Capuse 50 g: foarte simplu, usor si repede

Procedura este una extrem de facila si la indemana oricui. Jumatate din continutul plicului se pune in palma si se aplica pe pielea animalului, cu insistenta in zona capului – locul cunoscut ca fiind preferat de capuse, datorita vascularizarii. Ulterior, se ia o carpa umeda si se sterge blana animalului de companie, usor, pe deasupra, fara a o freca. Aceasta operatiune se face o data pe saptamana si de minim 3 ori, in functie de gradul de infestare. Scopul acestui produs este de a produce deshidratarea capuselor care, la scurt timp, isi pierd viata. Pentru animalele de talie mijlocie, folosesti jumatate de plic / per aplicare.

De unde cumperi acest produs foarte eficient, la pret bun

Daca vrei sa acorzi cea mai buna ingrijire animalului tau de companie, atunci merita sa cumperi acest produs, fara dar si poate.

