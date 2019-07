Viorica Dancila: „Domnul Iohannis a aparut tarziu si a vorbit degeaba”

Dupa declaratiile lui Klaus Iohannis cu privire la tragedia de la Caracal, premierul Viorica Dancila a postat un mesaj pe Facebook prin intermediul caruia critica cele transmise de presedinte.

„M-am asteptat in aceasta seara la o declaratie a domnului Iohannis prin care sa ne transmita niste masuri clare. M-am asteptat sa ne convoace maine (luni – n.r.) in CSAT, sa urgentam analiza si deciziile care se impun. M-am asteptat la o pozitie ferma in cazul STS. De ce Guvernul poate lua masuri si dumneavoastra nu puteti, domnule presedinte? M-am asteptat la decenta, la asumare si la responsabilitate, la respect pentru nenorocirea unor familii. Nu am auzit decat un discurs de campanie. O declaratie marcata de oportunism, plina de sincope si total lipsita de empatie. Domnul Iohannis a aparut tarziu si a vorbit degeaba. Nu a inteles gravitatea situatiei, nu a inteles ca suntem datori fata de familiile tinerelor care si-au pierdut viata si a tuturor parintilor din tara asta care se gandesc ca puteau fi copiii lor aceia. Nu a inteles ca miza e mai mare decat persoana dumnealui si mandatul pe care si-l doreste cu atata ardoare. Guvernul pe care il conduc va continua sa isi faca treaba, sa ia masuri si sa implementeze deciziile pe care le-am promis oamenilor. Cu sau fara sprijinul domnului Iohannis, din partea caruia, din nefericire, e clar ca nu putem astepta prea multe”, a scris Viorica Dancila pe Facebook.