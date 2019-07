Cazul Alexandrei a ajuns la BBC. „Autoritatile sustin ca politia a localizat cu mare greutate apelurile”

Tragedia din Caracal a ajuns si la BBC, pe postul de televiziune fiind difuzat un reportaj despre cele intamplate cu Alexandra.

„Seful politiei din Romania a fost demis dupa aparenta ucidere a unei adolescente, ale carei apeluri repetate de urgenta au ramas fara raspuns ore intregi. Fata de 15 ani a fost rapita miercuri, dar a reusit sa sune de trei ori si sa dea politistilor detalii despre locul unde este tinuta. Familia spune ca politia nu a luat apelurile in serios, in timp ce politia sustine ca a avut dificultati in a o localiza. Fata a sunat la 112 de trei ori, spune matusa acesteia, dar au ajuns dupa 19 ore. Atat le-a luat politistilor sa intre in casa din Caracal a celui banuit ca a rapit-o, in ciuda apelurilor repetate in care a spus ca a fost rapita si a dat detalii despre locul unde se afla. Autoritatile sustin ca politia a localizat cu mare greutate apelurile, dar cand au ajuns la proprietate au irosit 6 ore asteptand un mandat care nu era necesar.”, relateaza BBC.