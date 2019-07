Pardoseli poliuretanice: afla despre toate avantajele pe care le poti avea

In depozite, hale, spatii office, spatii comerciale, spatii de lectura, sali de clasa, spitale sau garaje poti intalni acest tip de pardoseli. Se mai folosesc si pentru constructia cabinelor de dus, a trotuarelor, a rampelor sau in vestiare sau parcari supraetajate, tocmai datorita avantajelor pe care le pot oferi.

Beneficiile sunt numeroase si se aplica specificului spatiilor mai sus enumerate, devenind astfel cea mai buna optiune pentru interioare si exterioare din aceasta categorie. Daca ai un proiect de constructie in derulare si vrei sa montezi pardoseli poliuretanice , atunci e bine sa te informezi despre avantajele oferite.

Elasticitatea ridicata, o caracteristica a acestui tip de pardoseli

In topul proprietatilor pe care le vei intalni la acest tip de pardoseala face parte elasticitatea. Gradul ridicat de elasticitate este motivul pentru care pardoselile poliuretanice se folosesc in constructia incaperilor unde se inregistreaza temperaturi scazute de pana la minus 30 de grade Celsius sau in constructia parcarilor supraetajate. Aceste pardoseli se aplica in forma lichida, iar densitatea poate sa varieze, fiind comun intalnite, in diferite proiecte, si cele rigide, nu doar cele elastice. Spectrul de utilizare este larg.

Rezistenta si usurinta in curatare le fac potrivite pentru spatii igienice

Pentru spatiile unde se impune o igiena sporita, pardoselile poliuretanice sunt o solutie foarte buna. Cei care se confrunta cu cerinte exigente in materie de igiena si curatenie, solicitate de specificul activitatii lor, apeleaza adesea la acest tip de pardoseli. Se folosesc in spitale, de exemplu, tocmai pentru proprietatile antiderapante, pentru usurinta de ingrijire, rezistenta la trafic intens, dar nu numai. Design-ul este unul placut, iar proprietatile antibacteriene compleaza lista de argumente a acestei optime solutii.

Durata de viata crescuta, pana la 50 de ani de utilizare zilnica

In conditii de trafic intens, pardoselile de acest tip rezista o durata mare de timp, ce poate ajunge si pana la 50 de ani. Sunt rezistente la abraziune, la stres mecanic, la impact, dar si la apa. Aceste pardoseli sunt ideale pentru confort sporit pe termen lung, indiferent care este destinatia incaperii. Reparatiile in timp se realizeaza, in mod specific, doar in zonele afectate si nu presupun costuri ridicate. Rezista la lovituri si zgarieturi si se pot folosi si in cazul incaperilor care dispun de un sistem de incalzire prin pardoseala.

Design-ul se poate personaliza, in functie de ceea ce iti doresti

Un alt avantaj important este cel al personalizarii design-ului. Exista o varietate foarte mare de culori, dar si de grosimi de strat pentru acest sistem de invelitoare. Mai mult decat atat, aceste pardoseli sunt extrem de potrivite pentru mersul descult, pentru ca ofera un confort sporit. Din acest motiv, le intalnim in vestiare sau dusuri, in vestiare sau spatii destinate lecturii. Ai multe optiuni pentru design personalizat, care te vor ajuta sa pui in scena – cu usurinta – o amenajare speciala a unei incaperi. Se si intretin usor!

