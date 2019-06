Maia Sandu: „Decizia de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatii ridica mari semne de intrebare”

„Prim-ministrul nu poate da indicatii procurorilor si nu poate interveni in justitie si nu o voi face niciodata. Insa decizia de astazi, de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatii, ridica mari semne de intrebare. Prin aceasta decizie, procurorii fie recunosc ca dosarul a fost fabricat la comanda politica si atunci ar trebui sa stim la comanda cui, iar cei care au indeplinit asemenea indicatii trebuie sa-si dea demisia si sa raspunda in fata legii, fie legalitatea deciziei de astazi are caracter indoielnic.

Sa fie clar pentru cei care incearca sa profite de aceasta perioada de tranzitie – in cel mai scurt timp, vom curata justitia de oamenii corupti, din vechiul sistem, care lucreaza la comanda cuiva si nu in interesul cetateanului si conform prevederilor legale.”, a declarat Maia Sandu.