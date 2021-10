Nu poti sa te autentifici pe serverul de gazduire WordPress? Iata cum sa rezolvi aceasta eroare!

Daca incerci sa te loghezi pe serverul de gazduire WordPress in zona de Admin si nu se poate realiza actiunea de conectare, probabil te intrebi ce a dus la un asemenea incident. In general, faptul ca au loc reimprospatari la introducerea parolei poate avea legatura cu partea de caching sau cu instalarea unui anumit plugin. Din fericire, solutia este destul de simpla. Urmeaza pasii de mai jos si vei putea aduce lucrurile inapoi la normal!

Curata sectiunea cookies din browser

Imposibilitatea de autentificare poate fi cauzata de sectiunea cookies si cache din browserul web. Datorita faptului ca WordPress pastreaza fisiere specifice cand incerci sa te loghezi, uneori mai raman salvate informatii vechi. Intr-un astfel de scenariu, se creeaza o redirectionare care te impiedica sa accesezi zona de dashboard. Ca sa cureti cookie-urile in Google Chrome intra in setari si alege optiunea „mai multe instrumente”. Aici poti sterge atat istoricul, cat si restul datelor de navigare. Alege perioada de la inceput si asteapta pana cand are loc finalizarea procesului. Verificarea se poate realiza prin intermediul unei ferestre noi.

Dezactiveaza tema si pluginurile

Serviciile de gazduire WordPress au devenit foarte apreciate la nivel global, dar multe teme si pluginuri disponibile pe acest CMS nu functioneaza inca intr-un mod optim. Erorile apar in special la versiunile gratuite, fiindca acestea nu primesc update si au codurile mult prea simple. Uneori, poate fi insa vorba de o incompatibilitate cu restul site-ului. Indiferent de caz, autentifica-te intr-un client FTP. Acceseaza zona fisierelor si deschide wp-content. Aici poti dezactiva toate pluginurile, schimband denumirea folderului oficial.

Daca problema a fost rezolvata, nu trebuie decat sa le activezi pe rand si sa identifici modulul care duce la erori. Acesta poate fi apoi sters sau inlocuit cu alt program similar, evitandu-se astfel erorile CSS si cele JavaScript. Nu ai inca posibilitatea sa te autentifici? Intra din nou in folderul cu fisiere si cauta temele. Schimband denumirea folderului, site-ul revine in mod automat la tema initiala. Poti contacta dezvoltatorul temei, daca aceasta este una premium. Explica-i ce ti s-a intamplat si el o sa-ti ofere solutia cea mai buna.

Modifica fisierul .htaccess

Acest fisier este localizat in directorul root din serverul de gazduire WordPress si are legatura cu sectiunea de link-uri permanente. Tot ce trebuie sa faci este sa-l stergi si apoi sa vezi daca te poti autenfica. In cazul in care totul merge bine, urmatorul pas este sa creezi un .htaccess nou. Pentru a face asta, intra la setari-permalinks si apasa pe salveaza modificarile. Nu sunt necesare alte configurari, deoarece fisierul se genereaza automat. In unele situatii, este insa obligatorie inca o definire pentru adresa URL. Aceasta se poate face accesand wp-config.php. Adauga urmatoarele linii de cod si nu uita sa inlocuiesti siteulmeu.ro cu adresa proprie. De asemenea, specifica daca site-ul are www. sau nu:

define(‘WP_HOME’,’https://siteulmeu.ro’);

define(‘WP_SITEURL’,’https://siteulmeu.ro’);

Ce sa faci atunci cand pasii de mai sus nu functioneaza? Daca niciunul dintre pasii de mai sus nu rezolva problema autentificarii, este nevoie de un backup. Acesta reprezinta o copie a fisierelor anterioare de pe server si poate fi restaurat direct din panoul de control.