Vasile Banescu: „La miezul noptii, cei mai multi dintre noi vom aprinde lumanarea de la candela din casa”

Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a declarat faptul ca se vor tine slujbe in aceasta perioada, dar fara credinciosi in biserica, iar in noaptea de inviere, la ora 12, lumanarile se vor aprinde acasa.

„În condiţiile aspre ale actualelor reglementări valabile în starea de urgenţă, slujbele din această perioadă, inclusiv slujba de Florii şi cea a Învierii, vor fi săvârşite în biserici, din nefericire, fără credincioşi.

Aceştia le pot urmări/asculta (pe cele de la Catedrala Patriarhală) în primul rând prin intermediul Televiziunii şi Radioului Patriarhiei Române, Trinitas, sau online prin intermediul canalelor mediatice ale eparhiilor şi parohiilor. Fireşte că această modalitate de ‘participare’ virtuală la slujbe, mai ales într-o perioadă atât de densă spiritual cum este cea prepascală, nu este una care să poată suplini cu adevărat reala participare, dar în contextul trist şi nefiresc prin care trecem acum împreună este o posibilitate de a rămâne sufleteşte aproape de viaţa liturgică a Bisericii.

Slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti va fi transmisă în direct, la nivel naţional, de Trinitas TV şi Radio Trinitas. Participarea noastră sufletească, rugăciunea comună din timpul slujbei de Înviere, inclusiv cântarea ‘Hristos a înviat’ care va răsuna în case sau pe balcoane, ne vor reuni în aceeaşi comunitate de credinţă, speranţă şi dragoste, care este Biserica. Aceste virtuţi cardinale care compun şi verticalizează viaţa creştină nu vor intra niciodată în carantină.

Deşi vom fi constrânşi să rămânem în case în noaptea de Paşti, vom reuşi să ne împărtăşim cu bucuria adânc întremătoare a Învierii lui Hristos, pregătindu-ne poate mai riguros sufleteşte în răgazul şi liniştea acestui timp al recluziunii şi reflexivităţii prin lectura Evangheliilor care descriu documentar Pătimirile Mântuitorului şi Învierea Sa din morţi.

La miezul nopţii, cei mai mulţi dintre noi vom aprinde lumânarea de la candela din casă, vom cânta ‘Hristos a înviat’ şi ne vom ruga ca El să reaprindă în noi lumina credinţei şi speranţei uneori pâlpâietoare. Ne vom ruga pentru încetarea grabnică a acestei grele încercări care ne afectează pe toţi, ne vom ruga pentru sănătatea şi ocrotirea celor dragi, dar şi pentru cei ce îi ajută pe bolnavi, pe bătrâni şi pe sărmani. Cu gândul la Cel care prin Învierea Sa ne-a oferit tuturor ‘Calea, Adevărul şi Viaţa’ pline de Sens mântuitor”, a declarat Vasile Banescu.