Adrian Oros: „Sunt trei parlamentari PSD care au semnat”

Adrian Oros, vicepresedinte PNL, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, faptul ca trei parlamentari PSD au semnat deja motiunea de cenzura, si ca mai multi urmeaza sa o faca.

„Titlul motiunii de cenzura este <Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta>, documentul urmand sa fie depus in 30 septembrie, pentru a putea fi citit si votat in Parlament in 7 – 8 octombrie. Toti cei 237 de parlamentari care au semnat pana acum motiunea de cenzura au acceptat sa voteze la vedere, pentru a vedea toti cetatenii cum voteaza si sustin caderea Guvernului Dancila.

In declaratii, multi au spus ca Guvernul Dancila trebuie sa plece, iar acum au ocazia sa demonstreze ca sustin acest lucru. De asemenea, vrem sa nu existe riscul ca unii sa semneze motiunea, dar sa nu o voteze, astfel ca trebuie sa isi asume votul. Sunt trei parlamentari PSD care au semnat, dar am vorbit cu mai multi parlamentari care nu au semnat si care au spus ca vor vota motiunea. PNL este pregatit sa intre la guvernare, iar viitorul Guvern va fi de maximum 15 – 16 ministri si mai putini secretari de stat”, a declarat Adrian Oros.