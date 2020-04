Care este tipul de pardoseli industriale potrivit pentru compania ta? Afla raspunsul la cea mai comuna intrebare

Mediul industrial insumeaza multe cerinte de rezistenta si calitate deoarece acesta este caracterizat prin sarcini mecanice si chimice dificile, cu o capacitate ridicata de degradare a majoritatii invelitorilor.

Astfel, au fost create sisteme moderne de pardoseli industriale, inzestrate cu toate calitatile necesare pentru a rezista zilnic la trafic intens, greutati mari, diferite substante chimice, lovituri etc.

Tipuri de pardoseli industriale

Menite sa ofere siguranta si rezistenta in conditii mai mult sau mai putin dificile de lucru, exista o varietate destul de mare de pardoseli industriale, capabile sa se plieze pe nevoile diferitelor spatii industriale sau comerciale:

Pardoseli poliuretanice : acest tip de pardoseala se obtine prin amestecul de cimenturi speciale si rasini poliuretanice, aplicarea facandu-se prin turnare. Sunt apreciate datorita duratei de viata care poate ajunge la 50 de ani, gradului ridicat de elasticitate care ofera confort la pasire si rezistenta, versatilitatii in ceea ce priveste designul si zonele de aplicare. Se utilizeaza frecvent in parcari, depozite, hale de productie, spatii comerciale, spitale, clinici, scoli sau trotuare stradale;

Pardoseli elicopterizate : sunt pardoseli din beton care sunt prelucrate cu ajutorul unor slefuitoare performante, la doar cateva ore dupa uscare. Acest proces garanteaza obtinerea unei suprafete perfect netede, fara imperfectiuni. Numite si betoane elicopterizate, sunt utilizate in special pentru spatii cu trafic intens si greu precum depozitele, halele de productie, parcarile sau centrele comerciale. Printre avantaje se numara durata de viata indelungata, rezistenta foarte buna la stres mecanic, crearea de suprafete continue, omogene si perfect netede;

Pardoseli cu cuart : acest tip de pardoseala este, de fapt, o pardoseala din beton la care se adauga cuartul. Astfel se asigura o ameliorare semnificativa a rezistentei la factori mecanici si la umezeala, dar si a partii estetice. Beneficiile alegerii pardoselilor cu cuart pentru zonele industriale si comerciale sunt designul atractiv in orice model sau culoare, durabilitatea, aderenta foare buna, rezistenta la factori chimici si la bacterii;

Pardoseli decorative : acestea se aplica prin turnare, fiind in forma lichida si se folosesc indeosebi pentru spatii de joaca sau relaxare, dar si pentru locuinte, hoteluri, spatii comerciale. Creeaza modele impresionante in orice culori si forme, si pot fi chiar peisaje sau modele 3D. Ofera utilizatorilor urmatoarele avantaje: design extraordinar, structura fara imbinari, intretinere usoara datorita rezistentei perfecte la apa si murdarie, proprietati antiderapante;

Pardoseli antistatice : sunt pardoseli create pentru incaperile de productie sensibile la campul electrostatic putand fi obtinute pe baza de rasini epoxdice sau poliuretanice. De obicei in aceste spatii se utilizeaza sau proceseaza diferiti solventi sau gaze, iar o scateie poate provoca accidente foarte periculoase. Aceste produse se intretin cu usurinta, sunt rezistente la chimicale, ofera protectie ignifuga si sunt un conductor durabil;

: sunt pardoseli create pentru incaperile de productie sensibile la campul electrostatic putand fi obtinute pe baza de rasini epoxdice sau poliuretanice. De obicei in aceste spatii se utilizeaza sau proceseaza diferiti solventi sau gaze, iar o scateie poate provoca accidente foarte periculoase. Aceste produse se intretin cu usurinta, sunt rezistente la chimicale, ofera protectie ignifuga si sunt un conductor durabil; Pardoseli beton: se mai numesc si betoane industriale si se folosesc la ridicarea de constructii industriale sau a unor elemente de constructie din acest sector cum ar fi sapele mecanice sau straturile suport pentru alte tipuri de pardoseli industriale. Se remarca prin rezistenta la orice conditii meteo, durabilitate in timp, risc scazut de degradare. Exista mai multe tipuri de betoane industriale precum betoanele rutiere, betoane elicopterizate, betoane hidroizolante.

