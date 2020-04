De unde cumperi cele mai bune baterii Grohe si la ce trebuie sa fii atent cand faci aceasta achizitie? Sfaturi si recomandari

Indiferent ca amenajezi noua locuinta sau, pur si simplu, vrei sa inlocuiesti din obiectele sanitare de prin casa, tine cont ca daca te informezi putin inainte, ai toate sansele sa prinzi produse de foarte buna calitate și la preturi accesibile.

Cu sigurață ai auzit deja faptul ca produsele Grohe sunt la mare căutare si de cea mai buna calitate, dar daca acorzi atenție catorva aspecte importante le poti gasi la preturi foarte bune. Daca ai nevoie de baterii Grohe pentru dus, ramai pe faza in cele ce urmeaza, pentru ca iti vom oferi informatii utile, care te vor ajuta, cu siguranta.

Cum sa gasim produsul potrivit?

Fiind cel mai mare producator european de produse sanitare, Grohe iti va oferi atat calitate cat si eleganta, respectand cele mai inalte standarde in domeniu. Nu are importanta ce modificari vrei sa faci!

Indiferent ca vrei sa schimbi bateria la cada, dus, bideu sau ca iti cauti un nou set complet, tine cont de urmatoarele sfaturi:

Alege o baterie rezistenta in timp si care sa fie realizata din material ce nu va modifica proprietatile apei. Este recomandat sa fie realizata din alama sanitara, cu un continut de cupru (59%).

Gandeste-te la ce tip de comanda vrei sa aiba bateria

Vei avea de ales intre doua tipuri: baterie de dus cu dubla comanda, adica cele cu doi robineti sau bateriile de dus cu monocomanda care sunt cele mai usor de utilizat si de altfel, in voga.

3. Uita-te si la model! Bateriile Grohe ofera o imagine placuta si o nota de lux, astfel ca trebuie sa fii atent la ce model iti alegi, incat sa se incadreze in design-ul incaperii. Fie ca optezi pentru un model pe argintiu, auriu sau bronz, poti sa alegi si forma dorita, deoarece unele tind sa fie mai rotunjite, altele mai patratoase.

4. O baterie buna de dus iti va oferit posibilitatea sa faci reglajele dorite, incepand de la temperatura apei si pana la timpul de curgere. Vei putea alege intre o baterie de dus cu termostat, o baterie de dus cu senzor sau una cu temporizator.

5. Tipul de pastila este, la randul sau, important, iar aici trebuie sa fii atent ca bateria sa fie cu cartus cu pastila ceramica. Nu doar ca sunt rezistente la zgarieturi, dar le vei aprecia in special pentru faptul ca nu sunt zgomotoase.

6. Un alt aspect de care trebuie sa tii cont este modul de montare. Aici poti opta pentru:

– bateriile de dus incastrate – acest tip de baterie ramane la vedere cu parti mici, pentru ca sunt ascunse in perete sau tavan, dupa caz. E putin mai dificila montarea lor, dar daca este facuta cum trebuie vor fi extrem de elegante si discrete.

– bateriile de dus ingropate – la acest tip de baterii va ramane la vedere doar robinetul de reglare a temperaturii apei si suprafata prin care iese apa. Sunt, la randul lor, foarte elegante.

– bateriile de dus montate pe perete – sunt cele mai utilizate si evident, cel mai usor de montat.

Top trei recomandari pe categorii

1. Daca alegi bateria de dus cu termostat Grohe Grohtherm, te vei bucura de un consum redus, rezistenta in timp si pulverizare perfecta. Aceasta este dotata cu un sistem anti calcar si are garnitura de silicon.

2. Un alt produs ce are un raport pret-calitate foarte bun este Bateria Lavoar Grohe Eurosmart New. Dotata cu limitator de temperatura, aerator cu debit de 5.7 l/min, vei avea parte si de racorduri flexibile pentru conectarea la apa si de instalarea ei pe o singura gaura.

3. Daca vrei sa faci mai multe schimbari si ai nevoie de mai multe piese, pachetul promo baterii de baie 3 in 1 Grohe Bauflow S este solutia. Vei avea in acest pachet bateria pentru lavoar, bateria pentru cada si un set dus bara.

Ca finisaj, multi aleg designul modern al modelelor cromate argintii, insa in functie de decorul incaperii, vei gasi si unele aurii sau de bronz.

Un alt aspect de luat in vedere se refera la cartusul sau pastila de teflon sau de ceramica, cu care sunt dotate modelele noi. Cele mai rezistente si putin zgomotoase sunt produsele cu pastila de ceramica, avand in vedere ca cele de teflon sunt mai vulnerabile la zgariere. Cea mai buna baterie Grohe pentru baie va avea si perlator, care are atat scopul de a filtra, cat si cel de a amesteca aerul cu apa, oferind astfel un jet puternic si constant, insa un consum redus. De asemenea, acesta diminueaza depunerile de calcar.

Nivelul de zgomot te va interesa, cele mai bune facand parte din clasa I de zgomot. Bateriile performante au si limitatoare de temperatura sau termostate, ce ofera posibilitatea reglarii unei valori maxime a temperaturii apei si a mentinerii temperaturii constante. Vei opta fie pentru o baterie, fie pentru un set complet pentru lavoar, bideu, cada si dus. In orice caz, verifica ce include oferta: racorduri, ventil, dar si ce perioada si conditii de garantie exista.

Daca urmatoarea intrebare se refera la unde se gasesc bateriile de baie Grohe, la un pret bun, noi iti recomandam sa treci in revista ofertele magazinelor online, unde poti descoperi o varietate bogata de modele, cu garantii extinse si costuri reduse

De unde poti achizitiona o baterie Grohe?

Pe piata vei gasi foarte multe oferte, insa cei de la Baterii-lux.ro vin cu pachete promotionale de care merita sa profiti. In plus, vei avea siguranta ca nu vei da gres in alegerea facuta, pentru ca este la fel de important sa apelezi la specialisti, chiar si in cazul echipamentelor sanitare, si vei putea avea siguranta ca daca ai nevoie de un sfat, il vei primi pe cel mai bun.

Nu ezita sa pui intrebari despre produsele care ti-au atras atentia, indiferent de unde doresti sa le achizitionezi.