Catalin Radulescu: Nu am inteles nimic din votul de pe 26

Prezent in cadrul unei emisiuni la RFI, deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat vineri ca ‘grupul de intelectuali din PSD’, din care face parte la randul sau, este in pregatire pentru a participa la alegerile din partid.

‘Eu cred ca voi candida la Congres, asa cum cred ca vor candida multi dintre colegii si prietenii mei, dar vreau sa vad ce se intampla in continuare. Vad ca este o lupta pentru putere in PSD, noi nu am inteles nimic de fapt din votul de pe 26, dupa care cred ca grupul nostru de oameni intelectuali ne vom intalni si vom lua o decizie in interiorul partidului nostru, ca sa ne constituim ca si grup si sigur, sa ne anuntam candidaturile si cu sustinerile si pentru candidatura la presedentia partidului si ce va urma mai departe’, a declarat Catalin Radulescu.