Ludovic Orban este de acord cu semnarea acordului politic national propus de Klaus Iohannis

„Anunt, dupa consultarea telefonica a tuturor colegilor mei din conducere, ca am decis cu unanimitate ca Partidul National Liberal va semna acest acord politic national si nu numai ca il va semna, dar va si milita cu toata forta pentru ca acest acord politic sa fie transpus in practica. Nu poate exista dreptate intr-o societate in care justitia e calcata in picioare de politicieni certati cu legea, intr-o tara in care infractori calca cu bocancii independenta justitiei, puterea judecatoreasca si cauta sa-si subordoneze toti magistratii din tara.”, a declarat Ludovic Orban in cadrul unei conferinte de presa.

„Pentru a valorifica cum se cuvine acest vot si consultarile, am decis sa invit partidele politice parlamentare sa semnam un acord national pentru consolidarea parcursului european al Romaniei sau, daca vreti, un pact politic pentru Romania europeana. Asadar, acord politic national pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, care contine in esenta urmatoarele chestiuni: transpunerea in legislatie a interdictiei privind amnistia si gratierea pentru infractiuni de coruptie, transpunerea in legislatie a interdictiei adoptarii de catre guvern a OUG in domeniul infractiunilor, pedepselor, al organizarii judiciare corelate cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct CCR cu privire la OUG, dar si transpunerea in legislatie a masurilor necesare asigurarii integritatii in functiile publice, revizuirea legilor Justitiei, inclusiv a OUG prin care au fost modificate in deplin si strict acord cu avizele Comisiei de la Venetia a consiliilor consultative ale judecatorilor si procurorilor europeni, precum si a rapoartelor Comsiei Europene si GRECO, adoptarea modificarilor aduse Codului penal si Codului de procedura penala numai cu respectarea deplica a recomandarilor Comisiei de la Venetia si Comisiei Europene”, a mentionat Klaus Iohannis.