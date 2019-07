Cum alegem un adeziv pt lemn corespunzator? – Principalele lucruri de luat in considerare

Oriunde ne uitam, lemnul este inca unul dintre cele mai folosite materiale in constructii si renovari, fiind o resursa regenerabila, versatila si rezistenta. Totusi, pentru a-i pastra durabilitatea, in orice lucrare unde imbinam diverse piese trebuie sa folosim un adeziv pt lemn de calitate superioara, pentru a obtine cele mai bune rezultate.

De ce folosim adezivi pentru lemn? Ei bine, majoritatea pieselor din lemn pot fi alaturate si prin fixare mecanica, insa acest lucru presupune gaurirea sau supra-prelucrarea lemnului, lucru ce ii va afecta rezistenta. Prin folosirea unui adeziv pt lemn, practic il pastram in aceeasi stare initiala, lucru favorabil atat pentru durabilitate, cat si pentru estetica in sine a piesei.

Lucruri de care trebuie sa tinem cont cand alegem un adeziv pt lemn

Pentru a alege rapid si eficient adezivul de care avem nevoie, trebuie sa luam in considerare 4 lucruri:

Bugetul de care dispunem (un adeziv pt lemn cu o rezistenta sporita va costa ceva mai mult); Mediul in care va fi folosit adezivul (exterior sau interior); Durata de viata a lipirii (lipire permanenta sau lipire temporara); Tipul suprafetelor (lemn cu lemn sau lemn cu un alt material).

In plus, pe langa stabilirea acestor lucruri, este bine sa cunoastem principalele tipuri de adezivi destinati lemnului. In ziua de azi, tipurile de adeziv cele mai utilizate sunt urmatoarele:

Poliuretanici

Adezivii poliuretanici se activeaza la umezeala si sunt excelenti chiar si atunci cand suprafetele nu sunt foarte finisate. Acestia ajuta la pastrarea unei umezeli optime ale fibrelor de lemn, fiind avantajosi si din acest punct de vedere. Totusi, aplicarea lor trebuie sa se faca cu mare atentie, tinand cont de vaporii pe care acest adeziv ii poate emite la aplicare. Se pot inlatura de pe lemn utilizand solventi.

PVAc

Adezivii PVAc sunt, in general, mai siguri la aplicare din punct de vedere al toxicitatii decat cei poliuretanici. Lipirea este una pe termen lung, reusind in acelasi timp sa isi pastreze si flexibilitatea. Adezivul PVAc este excelent pentru folosirea doar cu lemn, insa se poate folosi si atunci cand exista 2 materiale diferite. Datorita rezistentei lipirii, aplicarea trebuie sa se faca corect din prima, acestia fiind mai greu de inlaturat odata ce s-au uscat si fixat.

Desi lemnul se remarca prin naturalete, pentru a conserva acest lucru este absolut necesar sa folosim substantele corespunzatoare. Un adeziv pt lemn de calitate impreuna cu un lac pentru lemn sunt cei 2 principali parteneri ai lemnului la asamblarea unor piese din acest material. Adezivul ofera o fixare puternica, iar lacul contribuie la pastrarea rezistentei si aspectului lemnului chiar si la contactul cu fenomenele meteorologice sau la imbatranire.

Pentru a intra in posesia unor substante de calitate, se recomanda sa apelam din prima la un magazin specializat. Pe langa faptul ca vom avea acces la cele mai moderne produse de pe piata, de aici vom obtine si sfaturi si indicatii de la profesionisti pentru a sti ce cumparam si pentru a le putea apoi utiliza corect.

