Marti, UDMR va semna Pactul National

Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Dan Barna, Victor Ponta si Eugen Tomac au semnat Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, in data de 13 iunie.

Marti, la Palatul Cotroceni, UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna Acordul.

„Noi, semnatarii acestui acord politic national, ne angajam ca toate actiunile noastre sa fie indreptate in directia respectarii pe deplin a principiilor, valorilor europene, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a democratiei si a statului de drept, a interesului public al cetatenilor, care sunt singura sursa legitima a puterii democratice. Numai astfel vom putea asigura prosperitatea, siguranta si bunastarea cetatenilor nostri. Apararea acestor drepturi si valori va fi o prioritate absoluta pentru noi.

De asemenea, ne angajam sa transpunem in legislatie, in cel mai scurt timp, masurile necesare asigurarii atat in tara, cat si in strainatate, a exercitarii depline si efective a dreptului de vot de catre cetatenii romani.

Noi, semnatarii acestui acord politic national, ne angajam ca in toate luarile publice de pozitie si in actiunile intreprinse sa sprijinim aprofundarea integrarii in Uniunea Europeana si consolidarea proiectului european, precum si intarirea relatiei transatlantice, neexistand nicio incompatibilitate intre continuarea integrarii europene si aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA, si sa nu ne exprimam contrar acestor linii de actiune, principii si valori esentiale pentru Romania si cetatenii sai.”, se relateaza in textul Acordului.