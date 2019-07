Viorica Dancila a vorbit despre intalnirea cu Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu

Premierul Viorica Dancila, dupa intalnirea cu Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, a mentionat faptul ca va astepta pana pe data de 3 august un raspuns de la acestia cu privire la sustinerea candidatului PSD la alegerile prezidentiale.

„Am avut astazi o intalnire la Vila Lac cu Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu. Am discutat despre un acord de cooperare in vederea alegerilor prezidentiale din toamna acestui an, am discutat despre guvernare si despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Din partea lui Ponta nu am avut inca un raspuns, nici nu i-am cerut un raspuns, au fost teme pe care le-am discutat. Nu am luat inca o decizie privind sustinerea candidatului PSD. Domnul Calin Popescu Tariceanu vrea sa candideze din partea ALDE. In PSD s-a luat decizia sa mergem cu candidat PSD si maine vom decide cine o sa fie. Pana in 3 august este normal sa lasam fiecare partid sa isi faca evaluarile interne. Noi asteptam pana pe 3 august sa vedem cine vrea sa sustina candidatul PSD. Cu Tariceanu am vorbit despre guvernare, despre modul in care vrem ca anumite masuri de guvernare sa le gandim mult mai bine si am vorbit chiar despre o restructurare a guvernului si in toamna acestui an, in momentul in care incepe activitatea parlamentara.”, a declarat Viorica Dancila.