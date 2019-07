Tu stii cum sa alegi un suport prosop baie perfect?

Cand vine vorba de mobilarea propriei case, variantele nu par niciodata atat de usoare ca din exterior. Fiecare incapere va avea propria personalitate si propriul punct de focus. Insa care va fi punctul ce va atrage initial privirile? Bucataria si livingul vor fi camerele unde vei petrece cel mai mult timp alaturi de cei dragi si veti imparti momente pretioase. Insa dormitorul si baia vor deveni oaza ta de liniste si de relaxare.

Cum alegi insa cel mai bun suport prosop baie care sa fie potrivit si ca stil insa sa fie si practic in acelasi timp pentru nevoile tale?

Poti alege un suport prosop baie tip bara – partea cea mai buna la acest tip de suporturi este ca poti lasa prosopul si la uscat dupa utilizare. Fiind de fapt o bara, prosopul se va usca perfect, fara sa devina imbacsit. De asemenea, spre deosebire de suporturile cu picioare, iti vor salva spatiul de pe gresie. In mod normal ar trebui sa vina pus fix langa cabina de dus sau langa vana. Poti atasa langa aceasta bara si un suport de sapun la nevoie. Astfel, minusul ar fi ca nu fiecare baie are spatiul necesar pentru a instala un suport tip bara langa cabina de dus. O alta parte grozava e ca poti gasi diverse modele de suport prosop baie tip bara, unele dintre ele venind si cu incalzire. Insa daca doresti o bara cu incalzire, trebuie sa te decizi din timp, pentru a se putea instala sistemul.

Suport prosop baie tip agatatoare – partea buna este ca ocupa un spatiu extrem de mic, spre deosebire de bara sau un cuier. Poti insa agata in ele absolut orice iti doresti, prosoape, haine samd. Poti alege o agatatoare cu un singur maner, doua sau poate chiar si 4, astfel ca spatiul sa fie suficient pentru toate nevoile. Va trebui sa te decizi insa din timp exact de fel de agatatoare doresti pentru a putea da gaurile necesare pentru montare.

Suport prosop baie tip cuier – partea buna la acest tip de suport prosoape este ca il poti muta oricand oriunde, schimbandu-l spatiul in functie de nevoile tale. Chiar daca la prima vedere nu pare potrivit pentru o baie micuta, este practic deoarece nu are o pozitie fixa, astfel ca poate fi mutat cand este in plus intr-un colt.

Nu uita nici de stil– Poti gasi un suport prosop baie din absolut orice material, incepand de la lemn greu pana la PVC. Astfel, conteaza ce stil doresti sa aiba baia ta pentru a alege un material optim care sa balanseze designul. Poti opta pentru hotel inoxidabil in cazul in care vrei un suport robust si durabil. Poti opta pentru aluminiu, o combinatie ideala cu proprietati anti corozive. Bambusul poate fi potrivit pentru baile mai moderne cu un look mai oriental. Plasticul ramane insa optiunea preferata in momentul in care cumperi dupa un buget fix.

Fa alegerea perfecta