Va doriti un sistem se incalzire perfect? Iata tot ce trebuie sa cunoasteti despre un focar de semineu

In primul rand, este necesar sa raspundem la o intrebare esentiala: “Ce este un focar semineu?” Acesta este, in esenta, inima caminului dumneavoastra – locul unde „traieste” focul. Poate sa vina in diferite dimensiuni si, in functie de capacitatea sa, poate contine adancimi diferite pentru arderea de lemn sau de alte materiale.

Pe baza tipului de semineu pe care il aveti, acesta permite utilizarea unei game de combustibili, de exemplu, gaze naturale, electrice etc. Personalizarea focarului este ceea ce aduce o valoarea suplimentara decorului locuintei dumneavoastra. In randurile de mai jos aveti prezentate formele pe care le poate lua un focar semineu, pentru a va usura procesul de achizitionare.

Tipuri diferite de focar semineu

1. Focare pe gaz natural

Semineele pe gaz au o metoda sigura de a furniza multa caldura, in timp ce contribuie semnificativ la infrumusetarea decorului locuintei dumneavoastra. Aveti posibilitatea sa utilizati busteni falsi, chipsuri de sticla sau pietre moderne decorative in spatele unei fete de sticla sigilata.

2. Focar electric

Aduceti confortul in locuinta dumneavoastra cu ajutorul unui simplu comutator pe care sa-l folositi atunci cand va doriti sa va bucurati de caldura unui foc. In cazul unui focar semineu electric se pot folosi flacari false, care desi nu sunt reale, vor imita exact aceeasi atmosfera pe care un foc adevarat o poate crea. In interiorul semineului electric exista bobine metalice care se incalzesc automat atunci cand aparatul este conectat la o priza electrica si este pornit. Pe langa bobine, exista si un ventilator in interiorul semineului electric. Ventilatorul, care uneori este denumit motor de suflare, impinge caldura focului adunata inspre camera in care este amplasat semineul electric.

3. Focar pe gaz propan



Fiind o alternativa la gazele naturale, folosirea unui focar semineu pe gaz propan a devenit din ce in ce mai populara. Aceste seminee sunt alimentate de gaz propan cu ajutorul rezervoarelor pe care le veti cumpara dintr-un magazin. Semineele pe gaz propan sunt o optiune pentru cei care nu doresc sa se bazeze pe furnizorul lor de gaze naturale pentru combustibilul din semineu. Este, de asemenea, o alternativa excelenta pentru cei care locuiesc in zone indepartate si nu doresc sa depuna efort pentru intretinerea focului cum se intampla in cazul unu focar semineu pe lemne.

4. Focar pe lemne

Daca un aspect natural este ceea ce cautati, optati pentru un focar semineu pe lemne. Semineele care functioneaza prin arderea lemnului aduc o atmosfera de poveste in locuinta – mirosul unui foc si atmosfera calda si confortabila ce vor fi create de un focar semineu pe lemne vor fi greu de comparat.

Unde gasim un focar semineu perfect?

Din ce in ce mai multe case au incorporate seminee, pe gaz sau electrice, pentru a-si satisface nevoia de confort si caldura, dar si de relaxare si eleganta. Daca si dumneavoastra faceti parte din cei care doresc sa se bucure de beneficiile care includ orice model de focar semineu, puteti analiza cele mai bune oferte care va sunt puse la dispozitie, accesand magazinul www.seminee-expert.ro. Aici veti putea gasi modele de seminee care sa se potriveasca cu nevoile dumneavoastra, iar echipa magazinului va sta la dispozitie pentru a va raspunde la toate intrebarile despre viitoarea investitie.