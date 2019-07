Tot ce trebuie sa stim despre pardoseli epoxidice – avantajele principale

Alegerea cu privire la construirea sau acoperirea podelelor este un aspect important al sigurantei si productivitatii oricarui spatiu. Prin pardoseli epoxidice si in general pardoseli de calitate, intretinerea se face mult mai usor, iar spatiul capata stabilitate din toate punctele de vedere.

Pardoselile epoxidice sunt utilizate in mod obisnuit in spatiile industriale si profesionale, cum ar fi in fabrici sau in locatiile de service ale automobilelor, dar sunt, de asemenea, o optiune comerciala foarte utila pentru multe alte industrii.

Aplicat in primul rand ca agent de etansare pentru pardoselile din beton, epoxidul asigura un nivel ridicat de stralucire si un aspect profesional, asigurand in acelasi timp durabilitatea necesara pentru diverse industrii precum fabricile de alimente si bauturi, depozitele si fabricile.

Iata cateva motive pentru care am putea lua in considerare aplicarea unui strat de epoxid:

1. Epoxidul rezista coroziunii chimice

Nu numai ca este un strat epoxidic suficient de rezistent pentru a face fata traficului constant al angajatilor, dar poate avea si caracteristici care il fac rezistent in fata agentilor chimici corozivi. Pentru zonele cu un nivel ridicat de expunere chimica, se pot alege pardoseli epoxidice specifice pentru a intampina aceasta nevoie.

2. Perioada de uscare si fixare este relativ redusa

Daca doriti sa reduceti o parte din timpul de intrerupere a productiei asociat cu aplicarea de pardoseli noi, epoxidul poate fi o optiune mai rapida decat alte pardoseli. In plus, odata aplicata cu succes, pardoseala epoxidica nu va avea nevoie de inlocuire pentru foarte multi ani.

3. Personalizare in functie de spatiu si preferinte

Pardoselile epoxidice sunt disponibile intr-o gama larga de culori si chiar nuante metalice, astfel incat se potriveste perfect cu estetica oricarui tip de spatiu. Pardoselile epoxidice ofera un grad inalt de personalizare, motiv pentru care sunt din ce in ce mai prezente si in industriile mai usoare si in spatiile comerciale.

4. Nivel superior de siguranta

Pardoselile epoxidice nu doar ca rezista la coroziunea chimica si la patare, ci si previn dezvoltarea bacteriilor la nivel de podea. Pe langa asta, epoxidul protejeaza spatiul de orice deteriorarea survenita in urma impactului fizic. In plus, prin pardoseli epoxidice obtinem si un nivel foarte inalt de anti-alunecare, un lucru necesar in majoritatea spatiilor cu activitate umana intensa.

5. Intretinere usoara

Odata ce epoxidul este aplicat, stratul inferior nu se mai pateaza la fel de rapid si usor. Orice subtante si lichide pot fi indepartate usor de pe suprafata epoxidica prin simple spalari. Este evident ca o intretinere mai rapida si mai rara inseamna productivitate, confort si siguranta.

Podelele reprezinta unul dintre cele mai importante, dar adesea neglijate, elemente ale oricarui spatiu rezidential, comercial sau industrial. Nu numai ca pardoselile adauga un element estetic in in orice spatiu, ci acestea si imbunatatesc productivitatea sarcinilor de zi cu zi. Ca atare, este o necesar sa alegeti podele care sa reziste la agitatia zilnica a activitatilor industriale.

Cu cine luam legatura pentru pardoseli epoxidice?

Daca sunteti interesati de pardoseli epoxidice, toate informatiile necesare, precum si o echipa de profesionisti pentru a le implementa, pot fi gasite pe site-ul aici, la un clic distanta. Experienta echipei pe piata este una care nu poate fi neglijata, iar varietatea de tipuri de pardoseli pe care le pot aplica atesta gradul de specializare in aceasta industrie.

