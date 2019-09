Dan Barna, declaratii cu privire la motiunea de cenzura: „Asteptam ca declaratiile sa fie urmate si de semnaturile propriu-zise”

Dan Barna, presedintele USR, a vorbit, in cadrul unei emisiuni Tv, despre motiunea de cenzura si despre atitudinea premierului Viorica Dancila.

„In cel mai scurt timp, in momentul in care vom avea semnaturile de la celelalte partide de opozitie care declara cu incredere de fiecare data ca vor sustine motiunea. Asteptam insa ca declaratiile sa fie urmate si de semnaturile propriu-zise. Obiectivul e sa strangem cele 233 de semnaturi pentru ca aceasta motiune sa si treaca, sa nu fie doar un exercitiu democratic. Viorica Dancila e un turist in propriul guvern.”, a declarat Dan Barna.