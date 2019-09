Propunere din partea ministrului Finantelor. Proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care nu isi platesc la timp contributiile

Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a depus la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care nu isi platesc la timp contributiile retinute din salarii, drepturile de autor sau alte venituri.

„Propunerea mea vizeaza un tratament corect si onest din partea angajatorului fata de angajat, evitarea oricarei forme de abuz si nicidecum formule de tipul celor sustinute de catre contestatarii acestei masuri. Propunerea aduce un plus de predictibilitate prin detalierea obligatiilor de retinere sau neretinere, de incasare sau neincasare a unor impozite si contributii, ca fapte ce intra in sfera evaziunii fiscale.

Masurile propuse nu doar ca vizeaza protejarea bugetului de stat, dar si a persoanelor angajate carora li s-au retinut impozite si contributii cu diferite destinatii, ce nu sunt in responsabilitatea lor, dar de plata carora depinde obtinerea ulterioara a unor drepturi; pentru ca sunt drepturi ale oamenilor, cum ar fi cel al pensiei sau la asistenta medicala, care depind de buna credinta, seriozitatea si responsabilitatea angajatorului”, a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.

„Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul scadent prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor prevazute in anexa la prezenta lege”, potrivit proiectului de lege depus la Senat.