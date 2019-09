Mesaj transmis de Klaus Iohannis: „Renasterea sperantei si a spiritului civic in Romania postcomunista si-a avut deseori radacina in sacrificiul detinutilor politic”

Cu ocazia celui de-al XXVI-lea Congres al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj catre fostii detinuti politici.

„Renasterea sperantei si a spiritului civic in Romania postcomunista si-a avut deseori radacina in sacrificiul detinutilor politic. Privind catre jertfa lor, generatiile de astazi inteleg ca nimic nu este mai de pret decat libertatea si democratia. Datorita gesturilor dumneavoastra de mare demnitate si onoare din anii dictaturii, reprezentati repere pentru o Romanie mai buna si mai dreapta, pe care vrem sa o construim in anii care vin.

Cred ca e important sa aparam imaginea dumneavoastra de acte ultragiante de trivializare, asa cum este tentativa unor politicieni anchetati sau condamnati pentru acte de coruptie de a se prezenta, fara rusine, drept detinuti politic.

Congresul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania din acest an are o insemnatate aparte, avand in vedere ca vom marca, peste doar cateva luni, 30 de ani de la prabusirea regimului comunist. Pentru noi toti, evocarea Revolutiei Romane din Decembrie 1989 este un bun prilej sa ne aducem aminte de cei care, pe parcursul celor 45 de ani de dictatura, s-au opus categoric, de pe pozitii democratice, unui regim criminal. Dumneavoastra si confratilor de suferinta care au plecat dintre noi, dictatura comunista v-a zdrobit tineretea, speranta, libertatea si demnitatea pentru ca ati refuzat categoric sa pactizati cu un regim ilegitim si criminal.

Pentru aceasta jertfa incomensurabila, pe care sper ca toti romanii o apreciaza la justa sa valoare, in numele statului roman, va sunt profund recunoscator. Pentru mine, dumneavoastra, detinutii politic, reprezentati cele mai inalte repere ale demnitatii, curajului, atasamentului fata de tara.

Cu atat mai mult, avem datoria astazi sa ne aducem aminte de cei care au luptat pentru valorile care guverneaza societatea democratica de acum si sa militam pentru condamnarea cu hotarare a abuzurilor si crimelor comise in timpul regimului comunist. Fiecare disparitie a unui detinut politic nu reprezinta doar pierderea unei voci care a militat pentru dreptate si pentru adevar. Din pacate, timpul ne rapeste martorii, iar odata cu plecarea lor, memoria comuna tinde sa se estompeze. Astfel, a ne aminti de jertfa detinutilor politic reprezinta o obligatie morala si reparatorie.

Libertatea, asa cum o intelegem noi astazi, nu este un bun dat, ci este un drept castigat cu multa suferinta, cu sacrificiul suprem al vietii de catre dumneavoastra si colegii dumneavoastra care au trecut prin inchisorile si lagarele comunismului.

Niciodata nu vom putea spune ca am facut indeajuns pentru recuperarea memoriei victimelor dictaturii comuniste, dar efortul merita intotdeauna sa fie sustinut prin asumarea corecta a trecutului recent, condamnarea abuzurilor si crimelor din acea vreme, consolidarea democratica si intarirea institutiilor statului. In acelasi timp, cred ca e important sa aparam imaginea dumneavoastra de acte ultragiante de trivializare, asa cum este tentativa unor politicieni anchetati sau condamnati pentru acte de coruptie de a se prezenta, fara rusine, drept detinuti politic.

In calitate de Presedinte al Romaniei, inca din prima zi a mandatului meu, am adus recunostinta dumneavoastra si camarazilor pentru dramele pe care le-ati indurat. De asemenea, am promulgat, fara intarziere, legile menite sa va aline suferinta. In continuare, voi face tot ce imi sta in putinta pentru ca intreaga societate sa ii respecte pe cei care au suferit din cauza ca si-au iubit tara mai mult decat pe ei insisi si nu au cedat in fata terorii pentru apararea si promovarea principiilor democratiei. Gasesc potrivite cuvintele lui Constantin Ticu Dumitrescu, care spunea ca „de-a lungul a mii de zile de temnita si anchete, a ramas darz si demn in fata tuturor incercarilor si metodelor de anchetare, umilinta sau compromitere.

Asemenea regretatului dumneavoastra lider, cred ca, datorita gesturilor dumneavoastra de mare demnitate si onoare din anii dictaturii, reprezentati repere pentru o Romanie mai buna si mai dreapta, pe care vrem sa o construim in anii care vin.

Este imperios ca adevarul istoric sa fie reconstituit, analizat si reintegrat in parcursul dezvoltarii statului roman. Generatiilor de azi si de maine trebuie sa li se spuna, cu argumente si dovezi, ca regimul comunist a insemnat raul absolut, un sistem crud care a banalizat suferinta si moartea, a ingradit drepturile, libertatile si a calcat in picioare demnitatea umana.

Insist pe ideea ca avem nevoie de mai multa educatie cu privire la istoria comunismului, avem nevoie sa pastram mostenirea trecutului nealterata si sa o transmitem generatiilor viitoare pentru a garanta o societate democratica sanatoasa, ferita de idei si curente extremiste, xenofobe si populiste.

As vrea sa va impartasesc o constatare mai putin placuta. Am observat in ultima vreme, in actualul context, marcat de tensiuni socio-politice, o lipsa de implicare din partea autoritatilor in ceea ce priveste omagierea eroilor si a victimelor comunismului, precum si tragerea la raspundere a celor vinovati. Responsabilii guvernamentali dau dovada de o cunoastere precara a istoriei noastre recente, iar acest lucru se reflecta prin lipsa de strategii si initiative care sa combata uitarea si sa onoreze victimele totalitarismului. De asemenea, institutiile care au obligatia de a contribui la recuperarea memoriei victimelor comunismului, precum si de a scoate de sub anonimat calaii dau dovada de totala pasivitate. Gasesc aceste neajunsuri foarte daunatoare pentru societatea noastra. Lipsa de implicare concreta din partea autoritatilor si esecul unor institutii abilitate de stat sa identifice criminalii si sa ii sanctioneze alimenteaza distorsionarea trecutului si banalizarea crimelor comise pe criterii politice.

Avand in vedere aceste restante, cred ca este nevoie, astazi mai mult ca oricand, de un efort comun pentru prezervarea memoriei eroilor Revolutiei si omagierea victimelor comunismului, precum si recunoasterea, la nivelul intregii societati, a celor care s-au opus dictaturii comuniste.

Romania nu mai poate fi condusa dupa principiile regimului comunist, chiar daca unii politicieni dovedesc ca agatarea de putere, dispretul fata de lege si demagogia sunt inca deprinderi la ordinea zilei. Prin alegerile pe care le fac, romanii vor o tara europeana, despartita definitiv de trecut. Romania este astazi o tara puternic atasata valorilor europene, iar viitorul trebuie cladit in continuare pe principii precum respectul fata de democratie, demnitate umana, drepturile si libertatile fundamentale si stat de drept, principii pe care dumneavoastra le-ati aparat cu riscul suprem al vietii.

In incheiere, multumesc Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania pentru contributia esentiala si constanta adusa la prezervarea memoriei nationale.”, a transmis presedintele Klaus Iohannis.