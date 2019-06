Dan Barna: „Guvernul Moldovei trebuie recunoscut”

„Politica externa a Romaniei din nou pe nicaieri. Guvernul Moldovei trebuie recunoscut. Daca ‘organizarea’ votului din diaspora nu a fost, in evaluarea doamnei Prim-Ministru, un motiv suficient sa fie demis, iata ca domnul Melescanu aduce in aceste zile noi argumente pentru a pleca din fruntea MAE.

Poate comunica cineva la Externe ca reactia Romaniei este sub aceea a Uniunii Europene pe un subiect unde Romania are toata legitimitatea sa fie un jucator important. Apelul la calm in Republica Moldova trebuie dublat de un mesaj clar: vointa Parlamentului trebuie respectata, iar guvernul pe care Maia Sandu il conduce trebuie recunoscut! De catre Guvernul Romaniei”, a scris Dan Barna pe Facebook.