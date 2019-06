Pardoseli din PVC- avantaje, montaj si servicii de calitate.

Pardoselile din PVC sunt foarte des intalnite, incepand de la cabinete medicale si pana la scoli si gradinite, fabrici dar si alte locatii indiferent de domeniul de activitate, iar asta pentru ca vin cu o serie de avantaje incontestabile. Pardoseala din PVC nu doar ca este o solutie moderna dar are si o larga arie de utilizare.

Calitatile si avantajele unei pardoseli pvc sunt multiple si nu le veti regasi la pardoselile din lemn sau piatra. Un principal avantaj il prezinta faptul ca nu are unghiuri drepte la imbinarea cu peretele, fapt ce va ajuta la o curatare perfecta.

Avantajele unei pardoseli PVC

Astfel, vom trece in revista o serie de avantaje incontestabile de care va veti bucura daca alegeti pardoseli din PVC:

– se gasesc pe piata in variante cat mai colorate, cu stiluri decorative multiple si tot felul de efecte, astfel ca veti putea alege dint-o gama foarte larga de produse, pentru a adapta pardoseala din punct de vedere estetic cu locatia in care va fi montata;

– previn depunerea prafului si a murdariei. In plus, sunt foarte rezistente la uzura in timp, fiind de asemenea usor de intretinut, fara sa se zgarie;

– au efect antiderapant, antimicrobian si antistatic;

– pentru ca se imbina prin sudura, dispare orice zona in care se poate aduna mizeria. In acelasi timp sunt elastice, iar datorita acestui fapt pot fi aplicate diferite tehnici de montaj.

Pardoselile din PCV sunt realizate printr-un procedeu ce poarta denumirea de “Plastisol”, asta presupunad o pasta lichida care se aplica in mai multe straturi pana ce se formeaza PVC-ul. Practic, PVC-ul contine spuma, un strat decorativ si unul cu un rol de protectie. Pasta lichida aplicata pe baza de flatati se topeste repede, iar in felul acesta straturile se pot aplica destul de rapid, iar spuma va oferi starea de flexibilitate.

Unde sunt aplicate pardoselile din PVC?

Toate avantajele cu care se prezinta aceste tipuri de pardoseli le fac adaptabile in diferite spatii, astfel ca le intalnim cel mai des in: cabinete medicale, laboratoare, sali de asteptare, spitale, fabrici, hale de productie si depozite, spatii comerciale, birouri sau hoteluri dar si in mijloacele de transport in comun sau alte spatii publice.

Tipuri de pardoseli din PVC si locul in care le gasesti

Covorul din PVC poate fi omogen – are o grosime a stratului de uzura egala cu cea a intregului strat de material. Aceste tipuri de pardoseli sunt ideale pentru a fi utilizate in spatii intens circulate, pentru ca sunt rezistente la frecare si chiar si la contactul cu diverse substante chimice, fiind usor de intretinut, cu efect antibacterian si antifungic.

Covor din PVC eterogen – care va avea un strat suport de spuma poliuretanica, cu scopul de a izola fonic si termic. Este, de asemenea, destinat spatiilor intens circulate.

In ce priveste montajul covorului din PVC, este indicat ca acesta sa fie realizat de catre echipe specializate, pentru ca este un material care prezinta sensibilitate la montare. Ca in orice alta situatie, se incepe cu pregatirea suprafetei suport unde este nevoie sa tineti cont atat de umiditate cat si de nivelare. Este necesar ca suprafata suport sa fie perfect plana. Daca suprafata nu este perfect plana, covorul din PVC va prelua denivelarile, iar asta cu siguranta nu va oferi un aspect placut.

Apoi, este important ca nivelul de umiditate al suprafetei suport sa fie masurat exact, pentru ca daca este ridicat va fi necesar sa folositi un inhibator de umiditate inainte sa montati covorul din PVC.

Nu in ultimul rand, in procedura de montaj se vor folosi solutii speciale pentru lipire (amorsa, adezivi de lipire) si aparatura pentru sudura in zonele de imbinare (termosudarea se realizeaza cu ajutorul aerului cald).

Daca sunteti in cautarea unor astfel de sisteme de pardoaseala, mai trebuie sa stiti ca aceasta trebuie adaptata spatiilor in care urmeaza sa fie montata, incepand de la cladirile rezidentiale si pana la cele indutriale, iar pentru a primi cele mai bune sfaturi, echipa milucon.ro va sta la dispozitie cu informatiile necesare. Expertii de la Milucon dispun aici de toate resursele necesare pentru montarea pardoselilor la standarde inalte si de calitate, venind cu un personal calificat si cu performanta dovedita in timp.