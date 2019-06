Victor Ponta a vorbit despre motiunea de cenzura. „PRO Romania va vota dar nu va semna”

„Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun fel de text al PNL, al USR, al altui partid, treaba lor ce vor sa scrie in motiune. Noi avem motivele noastre pentru care dorim si votam schimbarea Guvernului. Nu avem numarul necesar de semnaturi ca sa facem si noi o motiune, am fi vrut sa facem noi motiunea, dar probabil ca ceilalti ziceau: ‘nu domne’, ca nu o votam pe cea a PRO Romania’. Deci lucrurile sa fie foarte clare – 23 de deputati si un senator PRO Romania vor vota motiunea de cenzura”, a declarat Victor Ponta.