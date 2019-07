Donald Trump: SUA ar putea renunta la tarifele vamale pentru importurile din China

Ministrul Comertului din China a anuntat joi ca in cazul in care se va ajunge la un acord comercial intre Beijing si Washington, tarifele vamale in vigoare vor trebui eliminate, scrie agentia Reuters.

Donald Trump declarase sambata ca impreuna cu omologul sau, Xi Jinping, a ajuns la un acord pentru a nu impune inca tarife vamale suplimentare pentru importurile din China, statul chinez urmand sa achizitioneze mai multe produse agricole din SUA.

“Noi vom opri introducerea taxelor vamale si ei vor cumpara produse agricole”, a anuntat Donald Trump la conferinta de presa de dupa summitul G20, desfasurat in Japonia intre 28-29 iunie.