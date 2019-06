In cautare de sobe pe lemne? Informeaza-te si fa alegea potrivita

Daca esti la inceputul constructiei casei sau cabanei visurilor tale, alegerea sobei ideale este un aspect ce nu poate fi neglijat. De cele mai multe ori se opteaza pentru sobe pe lemne in cazul caselor sau cabanelor ce opteaza pentru un look mai rustic, insa nu numai.

Principalul motiv pentru care aceste sobe pe lemne sunt atat de populare este ca emana nu doar caldura, ci si creeaza o atmosfera romantica, placuta si calduroasa. Si cui nu ii place sa se uite, dupa o zi lunga, la flacarile reale ale sobei cum ard?

Insa cand vine vorba de alegerea unei sobe pe lemne, romanticismul nu este singurul lor avantaj. Afla mai multe despre acestea chiar acum.

Localizarea unei sobe pe lemne este extrem de flexibila

Poti pune o soba pe lemn absolut oriunde doresti in casa ta. Poti face din ea elementul central al design-ului sau o poti pune discret intr-un colt al camerei sau bucatariei. Singura cerinta este ca sa aiba o teava spre exterior.

Cu aceasta posibilitate de locare, poti pune o soba oriunde in casa ta, cu timpul poate chiar inlocuind complet incalzirea centrala.

Incalzire de calitate

Un alt aspect important este ca sobele pe lemn nu sunt populare doar pentru look-ul lor ci si pentru calitatea si cantitatea caldurii pe care o emana. Cand vorbim de sobe pe lemne, acestea functioneaza dupa principiul de caldura emanata, care poate incalzi o camera mult mai rapid decat aerul cald emanat de calorifere, de exemplu.

De asemenea, o soba va incalzi in toate directiile, pe cand alte corpuri de incalzire emana aer cald doar tavan.

O alegere foarte verde pentru mediu

Spre deosebire de celelalte sobe pe care le poti gasi pe piata, sobele pe lemne nu dauneaza mediului, sunt considerate neutre din punct de vedere al carbonului. Acest lucru inseamna ca si in momentul in care ard nu adauga un surplus de dioxid de carbon in mediu.

Acest lucru se poate explica prin faptul ca in starea lor naturala copacii absorb dioxidul de carbon ce se gaseste in atmosfera, astfel ca in procesul lor de ardere se creeaza o balanta.

O varianta economica de incalzire

Alegand sobe pe lemne nu va trebui sa platesti o caruta pe bani pe resurse. Spre deosebire de gaz, petrol sau alti combustibili ce pot fi folositi, pretul lemnului este mult mai redus. De asemenea, daca aplici sobele strategic in casa ta poti salva sute de lei lunar.

Nu depinzi de curent

Un mare plus al sobelor pe lemne este faptul ca in cazul in care se ia curentul din oarecare motiv, acest lucru nu te afecteaza. Nu doar ca vei continua sa ai lumina in casa insa nu risti sa scada temperatura pana cand revine curentul.

Daca ai necesarul de lemne gata pregatit, tot ce trebuie sa faci e sa continui s apui pe foc si vei avea toata caldura necesara, chiar si atmosfera romantica. De asemenea, daca ramaneti in pana de idei, poti folosi mereu focul natural pentru a face niste bezele. Idei nastrusnice si rustice.

