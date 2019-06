Invata cum sa alegi mobila de bucatarie in numai 5 pasi!

Locuintele care sunt in permanenta dezordonate, decorate haotic sau prea incarcate reprezinta o sursa de stres care ne afecteaza felul in care functionam si in care interactionam cu ceilalti in viata de zi cu zi. Fie ca ne relaxam, gatim sau mancam ceva delicios alaturi de familie, o mobila de bucatarie aleasa cu atentie poate influenta benefic aceste momente.

Cunoscand acest lucru, este de la sine inteles ca trebuie sa acordam o importanta deosebita amenajarii locuintei pentru crearea sentimentului de relaxare si liniste, dar si de creativitate si actiune.

Pentru multi dintre noi bucataria este incaperea in care petrecem cel mai mult timp.

5 pasi pentru alegerea mobilei ideale

Pentru a crea un aspect armonios in bucatarie este recomandat sa alegem toate piesele de mobilier de acelasi stil si culoare. Mai jos sunt detaliati cativa pasi care sa va ajute in crearea bucatariei pefecte pentru dvs. :

Primul pas in alegerea mobilei il reprezinta cercetarea modelelor disponibile online, dar mai ales in magazine. Acest lucru va va ajuta sa intelegeti ce stil decorativ preferati si care sunt optiunile pentru a-l crea.

Alegerea firmei potrivite din domeniul comercializarii de mobila. Nu va bazati doar pe cercetarea individuala, cautati recomandari de la cunostintele dvs, dar si recenzii online. Elvila.ro este una din firmele importante din Romania care va poate fi de folos atat pentru cumpararea mobilei, dar si pentru crearea acesteia la comanda.

Masurarea spatiului disponibil: fie ca decideti sa achizitionati mobilier la comanda sau in serie, sa stiti de cat spatiu dispuneti este important.

Vizualizarea punctelor de interes din bucatarie: decideti asupra locului in care veti aseza masa si scaunele pentru servit masa, aragazul pentru gatit sau chiar zona de relaxare.

Analizeaza care este scopul bucatariei, frecventa utilizarii si numarul de membrii din casa: este important sa va ganditi la aceste lucruri deoarece doar asa veti afla ce tipuri de electrocasnice aveti nevoie, dimensiunile mesei si a blatului pentru pregatit mancarea, tipul de lemn folosit la crearea pieselor de mobilier, tipul de finisaj sau spatiile pentru depozitare precum sertarele, dulapurile si rafturile. De exemplu, in cazul in care sunteti pasionat de gatit sau aveti o familie numeroasa atunci cu siguranta aveti nevoie de o bucatarie utilata cu tot felul de tigai, cratite, ustensile de gatit, electrocasnice mici precum robotii de bucatarie, raft pentru condimente etc. ceea ce presupune mai multe spatii de depozitare sau rafturi.

Daca aveti o bucatarie de dimensiuni reduse, optiunile pentru decorare sunt restranse, de aceea cea mai buna idee este colaborarea cu specialisti care pot utiliza spatiul eficient prin crearea de mobila de bucatarie care sa se incadreze perfect in incapere. De asemenea, o ideea buna este utilizarea culorilor deschise pentru a crea iluzia de spatiu sau alegerea unor rafturi suspendate care sa va permita depozitarea a catorva lucruri precum condimentele sau tigaile.

Descopera oferta unui producator romanesc cu zeci de ani experienta

Elvila este o prezenta puternica pe piata nationala de producere si comercializare mobilier, remarcandu-se prin varietate, calitate si preturi accesibile. Compania este prezenta atat in mediul online pe retele de socializare precum Facebook, Instagram si Linkedin cat si in cele 31 de magazine din tara. Dovada succesului sau este exact aceasta prezenta puternica la nivel national.

Elvila este o companie aici care isi pune clientii pe primul lor, de aceea ofera posibilitatea de a comanda mobilier personalizat, consiliere pentru crearea mobilierului ideal si motaj gratuit la domiciliu.

Accesati sectiunea contact si discutati cu un reprezentant Elvila.