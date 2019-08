Kelemen Hunor: „Noi asteptam sa fie depusa motiunea si ne vom comporta cum ne-am comportat si data trecuta”

Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat faptul ca asteapta depunerea motiunii de cenzura si ca Uniunea o va vota, la fel ca la motiunea precedenta.

„Era de asteptat sa se intample iesirea ALDE de la guvernare, ALDE astepta o reactie constructiva din partea PSD, ceea ce nu s-a intamplat, si au rupt coalitia. Din punctul lor de vedere este o decizie fireasca, ceea ce inseamna ca in momentul in care se va produce demisia ministrilor ALDE si vor iesi de la guvernare, Guvernul ramane fara majoritate in Parlament. Or, fara majoritate nu poti sa guvernezi, asta este consecinta.

PSD nu a reusit, nu a putut sa mentina ALDE in coalitie, sa pretuiasca ceea ce a obtinut in 2016 si ceea ce a functionat pana azi, dar asta este problema lor si noi doar constatam ca nu exista majoritate si un guvern minoritar nu are cum sa reziste in Parlament un an de zile. Nu stiu ce calcule fac cei de la PSD, cu cine vor sa faca majoritate, decizia noastra a fost luata mai demult, am spus ca nu mai putem sustine acest guvern si am si votat o motiune de cenzura. Nu se schimba nimic, ramanem in opozitie si ne vom comporta ca atare in momentul in care se va pune problema unui vot indiferent din ce directie vine.

Este o chestiune absolut normala, corecta, nu astepti sa fii dat jos prin motiune, daca nu se poate construi o majoritate, premierul renunta la mandat si Guvernul pica. Cred ca daca Viorica Dancila se gandeste foarte rational ca daca pierde majoritatea si nu poate forma alta majoritate, nu vad de ce ar astepta votul la motiunea de cenzura si nu ar demisiona inainte. De ce sa se umileasca, de ce sa mearga in Parlament si sa astepte un vot previzibil?

A treia posibilitate este sa existe o motiune de cenzura si aceasta sa treaca. A anuntat PNL, am vazut ca ALDE sustine, ca Pro Romania sustine, noi data trecuta am sustinut, deci sunt sanse sa treaca motiunea. Noi asteptam sa fie depusa motiunea si ne vom comporta cum ne-am comportat si data trecuta.

Atunci incep, insa, complicatiile pentru cei din opozitie. In acest moment, cand exista sansa schimbarii Guvernului, ori prin demisia premierului, ori prin motiune de cenzura, trebuie sa dai raspuns la intrebari la care nu s-a dat raspuns pana acum, cum sunt cine va fi prim – ministru, ce faci pana la alegerile generale, cu cine guvernezi, cu cine faci majoritate, cine vor fi ministri, cine vor fi sefii Senatului si Camerei Deputatilor. Intr-o noua majoritate totul trebuie transparent foarte rapid discutat, nu mai este suficient textul motiunii de cenzura, trebuie sa vii cu solutii cand vii cu textul motiunii si sa spui ca ai o majoritate, tot – tot, pentru ca nu poti inchide tara pana negociezi, pana ai programul de guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.