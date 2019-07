Mobila bucatarie tip insula: o alegere potrivita sau nu?

Spatiul disponibil: indiferent de scopul pe care il urmaresti prin amplasarea unei piese de mobilier tip insula in bucataria ta, vei fi limitat de spatiu, in conditiile in care acesta nu este unul generos. Pentru a circula liber in camera, ar trebuie sa fie un spatiu de aproximativ un metru intre insula si restul mobilierul. Dimensiunile si forma se aleg in functie de preferintele personale. Cele mai des intalnite forme sunt rotunde, ovale, dreptunghiulare si patrate. mykitchen.ro poate crea si construi mobilier de bucatarie exact asa cum doresti astfel incat personalitatea ta sa se reflecte perfect.