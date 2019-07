Gabriela Firea face declaratii dupa ce a renuntat la candidatura la prezidentiale

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a clarificat motivul pentru care a renuntat la candidatura la prezidentiale, mentionand ca va candida la Primaria Generala a Capitalei.

„Am participat la o competitie preliminara. Am fost mai multi si le-am cerut opinii si nu s-a creat acea masa de sustinere. Mi s-a parut normal ca in fata colegilor din BPN sa ajung sa ma retrag. Fiecare coleg sa faca campanie si sa sustina candidatul acestui partid. Nu vreau sa fiu acuzata ca si din cauza mea si din cauza altor aliati sau fosti colegi, stanga romaneasca, sau zona de centru stanga, a pierdut alegerile prezidentiale, pentru ca am avut orgoliu personal, pentru ca am urmat doar carierele noastre proprii si ca nu am stiut sa ne coagulam. Nu am vrut sa aud acuzatii de genul ‘daca Gabriela Firea nu ar fi intrat in competitie si s-ar fi alaturat candidatului nostru, cu siguranta sansele ar fi fost altele.

Noi ne dorim sa castigam alegerile, nu doar sa castigam turul doi. Doar romanii pot sa spuna daca avem sanse. Cu siguranta voi candida la Primaria Generala a Capitalei. Sub nicio forma nu s-a pus problema in aceasta maniera – imi retrag candidatura si te sustinem la Primaria Capitalei. Uite ca m-a convins. Eu singura m-am convins ca daca ati fi observat ca dupa ce v-ati anuntat intentia de a candida si daca au o alta opinie colegii, eu nu cred ca e in logica fireasca sa faci altceva si sa mergi in contrasensul partidului”, a declarat Gabriela Firea.