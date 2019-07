Alege mobila bucatarie italiana si creeaza o incapere cu personalitate

Amenajarea unei case reflecta personalitatea si trasaturile celor care locuiesc in ea, fie ca vorbim de camere, de living sau chiar de bucatarie. Pentru a pune in valoare spatiul dintr-o camera, mobilierul realizat la comanda asigura acest obiectiv in cel mai reusit mod.

Chiar si cand vorbim despre mobila bucatarie italiana la comanda, nu trebuie sa uitam ca acest aspect este cel mai in masura sa transforme un spatiu anost in unul elegant, plin de personalitate, dar cel mai important confortabil si util.

De ce sa alegem mobila de bucatarie italiana?

Am pomenit deja despre mobila bucatarie italiana la comanda. Ei bine, de ce sa alegem mobila italiana si de ce la comanda? Mobila italiana este apreciata la nivel international. Este apreciata pentru simplitatea acesteia dar si pentru eleganta pe care o ofera. Mesterii italieni stiu mai bine ca oricine cum sa combine elemente, materiale si caracteristici pentru a obtine rezultate spectaculoase.

Apoi, este bine cunoscut ca mobila bucatarie realizata la comanda se va potrivi in totalitate spatiului pe care il ai in casa destinat bucatariei. In plus, poti sa-ti alegi culorile, sa alegi finisajele, materialul din care va fi realizata, poti sa oscilezi cu stiluri si idei, poti sa optezi pentru orice dimensiune. Poti sa faci ce vrei cu viitoarea ta mobila de bucatarie italiana.

Mobila bucatarie italiana- stil si design

Si apoi sa discutam si despre modelul propiu-zis al mobilierului de bucatarie. In magazine gasim modele clasice, dulapuri atat pe partea de jos a peretelui, cat si dulapuri pozitionate pe pereti. Dar ce ne facem daca aceste modele nu sunt pe placul nostru? Simplu – alegem mobila la comanda.

Spre exemplu, mie imi place ca in bucatarie toate sertarele si usile sa fie usor accesibile. Mi se pare ca dulapurile pe pereti chiar nu sunt pratice deloc. Eu nu ajung niciodata la rafturile de sus iar acest lucru este un mare inconvenient. Bucatariile formate doar din corpuri de mobilier pozitionate pe podea sunt mult mai accesibile. In bucataria mea, pe pereti sunt doar cateva rafturi dragute din lemn pe care am aranjat frumos cateva plante si decoratiuni – simplu si elegant.

Idei pentru a-ti amenaja bucataria in functie de spatiul de care dispui

Trecand la lucruri poate mai importante, vreau sa abordez si cateva idei despre cum designerii aleg sa realizeze mobila bucatarie italiana la comanda. Tot timpul, ideea porneste de la dimnesiunile si forma spatiului bucatariei si continua cu personalizarea modelului.

Bucataria in linie reprezinta baza pentru crearea mobilierului pentru spatiile mici. Mobila este aranjata pe un perete, creand o linie perfect dreapta. Astfel de bucatarii nu permit amplasarea multor corpuri de mobilier, dar compenseaza prin faptul ca, de cele mai multe ori, exista si mobilier de perete pentru a se obtine o utilizare la maxim a spatiului. Alte variatii ale acestui model sunt bucatarile in forma de litera L sau litera U.

Bucataria cu insula este destinata camerelor mari, pentru familiile numeroase unde se gateste intens. In mijlocul unei astfel de bucatarii se afla o insula – blat de lucru, dar si loc de luat masa, in dependenta de utilitatea care se doreste a-i fi atribuita acestui loc – iar mobilierul este amplasat de-a lungul a doi pereti, daca zona bucatariei este open space, sau a trei pereti daca bucataria este inchisa.

Utilizarea inteligenta a spatiului

Cat de mare nu ar fi bucataria noastra, daca nu alegem corect mobila si decoratiunile, atunci spatiul tot ni se va parea imbacsit si neprimitor. Prin mobila bucatarie italiana puteti gandi alaturi de un specialist in conceperea modelelor de bucatarii cum sa utilizati spatiul si cum sa creati confort si un efect placut. Alegeti si sa pozitionati mobila la inaltimi acesibile, astfel incat sa puteti utiliza facil fiecare spatiu de depozitare.

Calitatea materialului si a modului in care mobila bucatarie italiana este executata sunt doi factori importanti. Astfel, optati pentru un furnizor serios, cu rezultate exceptionale cum este MyKitchen.ro.