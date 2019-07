Afla acum ce treuie sa stii despre cele mai populare accesorii seminee

Cum toate uneltele sunt o necesitate pentru camin, bineinteles ca si accesoriile pentru semineu sunt de neinlocuit, in cazul in care detineti unul.

Un astfel de sistem de incalzire are nevoie si de accesorii seminee de cea mai buna calitate. Din acest motiv, ti-am pregait o lista cu obiectele pe care nu trebuie sa le pierzi din vedere.

Accesorii seminee pe care trebuie sa le ai in vedere daca detii un astfel de sistem de incalzire

Cele mai importante acesorii seminee sunt vatra pentru cenusa si lopata pentru curatarea acesteia. Alte instrumente utile includ un set de clesti pentru mutarea bustenilor, in cazul semineului pe lemne si un compartiment de depozitare a acestora, utila fiind si o suprafata cu care se poate muta mai usor cenusa dintr-un loc in altul. Unii oameni prefera un burduf pentru a sufla focul, acesta fiind folositor si in cazul prevenirii unui incendiu.

Gratarul este un alt accesoriu al semineului. Constructia bustenilor pentru ardere direct pe vatra interioara nu este o idee prea buna, cu exceptia cazului in care aveti un semineu confectionat in fabrica in asa fel in cat are un gratar incorporat sau este proiectat special fara gratar. Focurile construite direct pe podeaua casetei de foc nu ard de obicei, fiindca asa ii este mult mai greu aerului sa intre si sa intretina focul. De asemnea, ar putea sa apara uzura prematura a semineului.

Daca nu aveti un gratar, efectuati masuratori ale adancimii interioare a vatrei, latimea din fata si latimea din spate, dupa care alegeti un gratar care se potriveste sistemului dumneavoastra de incalzire. Un gratar de fonta va rezista mult mai mult decat un gratar din bare de otel sudate. Sa va asigurati intotdeauna ca achizitionati un gratar din fonta daca va doriti sa il folositi pentru o perioada lunga de timp.

Ecranul semineului este si el, de asemenea, un accesoriu important, fiind indispensabil pentru un astfel de sistem de incalzire. Aveti posibilitatea sa alegeti dintre ecrane dintr-o gama variata, de la cele rigide la cele pliabile, care se deschid usor sau cele in stil „poarta”. Daca nu aveti un ecran sau daca detineti unul dar este uzat, masurati inaltimea si latimea deschiderii semineului si cantitatea de spatiu liber din jurul deschiderii, de exemplu spatiu liber deschiderii pana la perete. Dupa ce faceti masuratorile, asigurati-va ca alegeti modelul potrivit care sa va incante o lunga perioada de timp.

Usile pentru semineu sunt cea mai buna recomandare. Usile din sticla securizata vin intr-un cadru metalic, astfel incat sa se potriveasca deschiderii semineului dumneavoastra. Cele mai multe incorporeaza o plasa sau un ecran de tip poarta insotit de fante care regleaza fluxul de aer in caseta de foc, atunci cand usile sunt inchise. Principalul avantaj al unui set de usi pentru semineu este ca le puteti inchide inainte de a merge la culcare, reducand la minim pierderile de caldura prin cosul de fum, deaorece nu puteti inchide clapera pana cand focul nu se va termina. De asemnea, daca semineul ar trebui sa inceapa sa fumege din cauza conditiilor meteorologice de vant sau a altor probleme, inchiderea usilor va impiedica fumul sa ajunga in casa.

Indiferent de ce accesorii seminee aveti nevoie, trebuie sa va asigurati ca acestea au dimensiunile perfecte pentru sistemul dumneavoastra de incalzire.

Unde gasiti accesorii seminee de calitate?

Siguranta si confortul sunt pe primul loc, asadar cei de la seminee-expert.ro va pun la dispozitie atat seminee de ultima generatie cat si accesorii pe masura. Daca aveti nevoie de imbunatatiri pentru semineul dumneavostra, aici gasiti raspunsul. Nu ezitati si vizitati chiar acum gama larga de modele si accesorii de toate dimensiunile si formele, care sunt gata sa va sara in ajutor. Aduceti siguranta la un alt nivel!