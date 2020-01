Modalitatile prin care poti economisi bani cu utilitatile

In anotimpul rece multi dintre noi ne confruntam cu cheltuieli mari la utilitati. Pe langa cheltuielile generate de centrala termica mai cheltuim si pe electricitate.

Daca nu iti place sa cheltui in nestire trebuie sa gasesti cat mai repede o metoda de a economisi.

Iata ce trebuie sa faci pentru a reduce cheltuielile utilitatilor

Alege locuinta potrivita nevoilor tale

Daca nu ai nevoie de o casa mare atunci nu are rost sa iti cumperi una. Cel mai bine este sa stii inca de la inceput care iti sunt nevoile si cat de mare sa fie locuinta ta. Trebuie sa iei in calcul ca un spatiu mai mic este mult mai usor de intretinut decat unul mare. In plus caldura intr-o casa mare ar trebui directionata catre camerele pe care le folosesti, nu incalzi toata casa.

Inchide lumina

Daca nu stai intr-o camera nu are sens sa lasi lumina aprinsa. A lasa o lumina aprinsa intr-o camera in care nu stai este o risipa de energie dar si de bani. In plus acest obicei va ajuta la cresterea duratei de viata a becurilor si vei cheltui mai putin cu inlocuirea lor.

Foloseste becuri fluorescente sau LED

Becurile fluorescente cu becuri economice si sunt mult mai rezistente. Acestea reduc in mod natural factura la energia electrica. Becurile LED sunt putin mai scumpe dar au o durata de viata de pana la 20 de ani. Acceseaza https://www.seoads.org/articole/ pentru mai multe informatii.

Redu abonamentele de televiziune si internet

Trebuie sa te gandesti daca chiar urmaresti toate posturile de televiziune pentru care platesti abonament. Cu siguranta nu ai atat de mult timp liber sa le poti urmari pe toate asa ca poti renunta la ceva din abonament. In plus internetul cu viteza mare este foarte costisitor, daca petreci putin timp pe acasa atunci nu te folosesti de el la adevarata lui capacitate.

Cumpara un dus cu debit redus

Ca sa poti economisi apa calda trebuie sa iti instalezi un dus mai putin puternic. Un dus standard foloseste aproximativ 13 litri de apa pe minut, o adevarata risipa. Un dus cu debit redus este o investitie care te va ajuta sa economisesti.