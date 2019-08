Paul Stanescu: „Clasa politica a dus la distrugerea, nu spun a MAI, dar cel putin a Politiei Romane”

Paul Stanescu, senator PSD, a discutat despre existenta clanurilor interlope in Olt, afirmand ca stia despre acestea.

„Se cunoaste existenta unor retele, toata lumea banuieste. Nu avem informatiile necesare. Sunt oameni politici care pot fi acuzati in mod direct de legaturi cu asemenea grupari. Si v-as da cel mai autentic exemplu, tot din judetul Olt. Draganesti de Olt, unde e clanul Bercea.. e la 20 de kilometri de Caracal. Trebuie sa ne aducem aminte ca la o sarbatoare Traian Basescu era de mana cu Bercea Mondial, cu Prima Doamna. Ne aducem aminte ca Bercea Mondial punea o salba de galbeni la gat Primei Doamne, ne aducem aminte de mormanul pe care clanul Bercea l-a dus fratelui Mircea Basescu pentru ca el sa iasa din puscarie.

Clasa politica a dus la distrugerea, nu spun a MAI, dar cel putin a Politiei Romane. Prin desfiintarea sectoristilor. Un sectorist, cel din Bolt, din Caracal, avea registre cu toti locuitorii din sectorul unde el era repartizat. Unui sectorist, de la vremurile pe care le-am trait impreuna, nu ii trebuia mai mult de un sfert de ora sa ajunga la locul tragediei. Pentru ca el stia si cum e vopsita poarta, gardul. Disolutia statului roman se simte cel mai tare in cazul MAI si a Politiei Romane. Oamenii politici au gresit. Disolutia statului roman s-a intamplat in cele doua mandate ale lui Traian Basescu, desfiintarea sectoristilor, posturilor de politie, pensionarea politistilor, profesionistii nu mai sunt pentru ca politicul a gresit enorm. Poate suntem vinovati toti, dar unii au gresit enorm.

Transmit sincere condoleante familiei indoliate, rudelor. Inteleg durerea domnului Cumpanasu, Alexandra a fost nepoata lui. Dar e greu de la o intamplare nefericita sa acuzi pe toata lumea. In ceea ce ma priveste pe mine, niciodata nu am avut legatura sau sa cunosc vreun membru sau un sef al unei grupari infractionale, un clan interlop, niciodata nu am discutat cu asemenea oameni. Stim cu totii ca exista. Din toti alesi in 2016, indiferent din ce partid fac parte, nu stiu un om politic sa aiba legatura cu vreo grupare infractionala. Inteleg durerea domnului Cumpanasu, dar nu e cazul pentru asemenea afirmatii.”, a declarat Paul Stanescu.

„Am solicitat atat MAI cat si Parchetului General, ca dansii sa efectueze un control intern din 1990 pana astazi cu privire la toate disparitiile, rapirile si traficul de persoane, cu privire la modul in care au actionat procurorii de caz. In ceea ce priveste ceea ce am depus astazi, este vorba despre aceasta extindere a solicitarii mele in ceea ce priveste parlamentarii din Olt, privind informatiile pe care ei le detin despre crima organizata din acest judet, despre interlopi, dar si verificari pentru toti politicienii din judetul Olt si posibile legaturi ale acestora cu aceste clanuri. Verificarile vor fi facute de DIICOT.”, a mentionat Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, in cadrul unei interventii Tv.