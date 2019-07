Performanta ridicata prin sistemele de incalzire tip termosemineu

Un semineu este o solutie ideala atunci cand doriti sa adaugati un plus de rafinament casei dumneavoastra. In cazul in care intentia este ca acest element sa fie mai mult decat un obiect decorativ atunci puteti opta pentru un termosemineu de tip centrala care asigura o putere termica mult mai mare, capabila sa incalzeasca o intreaga casa.

Ce este un termosemineu?

Termosemineul este un sistem de incalzire care functioneaza prin arderea diferitelor tipuri de combustibil precum lemnul, peletii sau carbunii. Acesta este cunoscut si ca focar tip centrala si insemana ca termosemineul functioneaza si ca o centrala termica. De regula este fabricat din otel si dispune de un circuit pentru apa calda ce incalzeste agentul termic pentru o anumita suprafata.

Este cel mai util model de semineu deoarece estecapabil sa genereze caldura pentru o intreaga casa cu o putere calorica cuprinsa intre 8 si 31 kW. Desigur, caracteristica proincipala in functie de care se aleg termosemineele este puterea de incalzire, de aceea este recomadat sa tineti cont ca este necesara o putere de 0,12 kW pentru fiecare metru patrat care trebuie incalzit.

Avantajele unui termosemineu

Instalarea unui termosemineu poate fi foarte avantajoasa din mai multe considerente:

Functioneaza precum o centrala termica insa cu niste costuri mai scazute.

Puterea de incalzire este mare, astfel ca se poate resimti caldura dupa aproximativ 15 minute de la pornirea acesteia.

Eficienta este cuprinsa intre 80 si 90 %, iar autonomia este de peste 7 – 9 ore.

Arderea este curata, ceea ce asigura protectia mediului inconjurator, darsi a casei dvs.

Materialele folosite la constructia si instalarea unui termosemineu sunt durabile si rezistente la exploatare.

Nu se inregistreaza pierderi de caldura datorita izolarii foarte bune.

Temperatura de evacuare nu depaseste 230 – 270 de grade lucru care protejeaza interiorul sistemului de evacuare.

Descopera performanta

Seminee-expert construieste si comercializeaza focare tip centrala performante care sa va asigure caldura in intreaga casa pentru toata iarna la costuri mici. Dintre acestea recomandam Focar C100 hidro si Focar Varia 1V H2O XL. Cele doua modele sunt diferite in special in ceea ce priveste puterea de incalzire.

Primul termosemineu este destinat unei case sau spatiu comercial foarte mare, in timp ce al doilea este potrivit pentru o casa de pana la 70 mp. Focarul C100 hidro are o eficienta cuprinsa intre 85 si 90%, putere de incalzire cuprinsa intre 24 si 32 kW, temperatura scazuta de evacuare a gazelor si fumului (maxim 150 grade) si o dimensiune acceptata de maxim 50 cm pentru lemn. Focarul Varia 1V H2O XL se remarca printr-o putere de incalzire de maxim 9 kW, diametru de evacuare de 200 mm si o putere nominala apa de 6 kW.

Alegeti produsul potrivit nevoilor tale

Seminee-Expert este o echipa dedicata si entuziasta cu o experienta de peste 10 ani in domeniul constructiei si comercializarii de sisteme de incalzire alternative si accesorii pentru acestea. Toate produsele oferite sunt testate riguros si certificate la nivel europeana pentru a oferi fiecarui client caldura, siguranta si confort pe toata pereioada anotimpului rece. Firma se remarca prin folosirea materiilor prime de calitate, creativitate si tehnologii menite sa reduca consumul de energie.

Serviciile oferite aici de Seminee Expert includ consultanta, personalizare, montaj si mentenanta pe toata perioada garantiei.

Date de contact