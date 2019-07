O bucatarie functionala – concepte noi pentru casa ta

ie ca vorbim despre reamenajarea unei bucatarii sau despre decorarea uneia cand te-ai mutat la casa noua, aceasta actiune implica destul de multe aspecte de care trebuie sa tii cont. Pentru rezultate exceptionale este bine sa stii din start ce ai de facut si cum trebuie sa faci.

In amenajarea/ reamenajarea unei bucatarii pornim, de fiecare data, de la elementul de baza – si anume mobilier bucatarie. In functie de ce ne dorim pentru acest element important din bucatarie vom decide si finisajele peretilor, modelul si culoarea parchetului sau a gresiei. Este important sa stim si care sunt tendintele in domeniu, ce culori sunt mai avantajoase sau ce materiale se utilizeaza.

Bucataria poate fi cea mai importanta incapere dintr-o casa, iar amenajarea corecta, functionala si confortabila a acestui spatiu este vitala.

Care sunt tendintele in materie de amenajare bucatarii in 2019

Anul acesta accentul este pus pe rafinament, culori pale si organice si un design subtil, trasaturi pe care trebuie sa le emane un mobilier bucatarie.

Astfel, se utilizeaza materialele mate care indeplinesc trasatura subtilitatii. Aceste materiale le-au inlocuit aproape complet pe cele lucioase, iar punctul de pornire in aceasta schimbare a fost dorinta de a scapa de atmosfera rece, pe care cele din urma o lasau, in favoarea unei atmosfere mai calde si mult mai primitoare, de altfel asa si cum ar si trebui sa fie o bucatarie. In plus, materialele mate utilizate pentru crearea unui mobilier bucatarie emana si o eleganta desavarsita pentru acest spatiu.

Se utilizeaza la scara larga, de asemenea, si culorile pamantii, culori apreciate pentru senzatiile de profund si sensibil pe care le emana, alte doua caracteristici esentiale ale unei bucatarii – spatiu dedicat familiei.

Stilul retro este adus din nou in prim plan, cu usoare combinatii de elemente moderne, materializate prin intermediul liniilor minimaliste, pentru a nu uita ca totusi suntem in 2019.

Cum sa-ti alegi mobila de bucatarie in dependenta de spatiul de care dispui

Secretul pentru o amenajare reusita a mobilierului bucatarie consta in alegere unui design potrivit. Prin prisma acestui aspect puteti crea, deopotriva, o iluzie optica de mai mult spatiu intr-o camera de dimensiuni mici, sau puteti sa aranjati o bucatarie mare cu stil si eleganta.

O bucatarie ingusta nu este chiar atat de dificil de aranjat. Secretul consta in a alege un mobilier bucatarie potrivit, minimalist, dar care sa cuprinsa cele mai importante si mai esentiale parti de nelipsit intr-o bucatarie. Pentru o bucatarie ingusta, organizarea este elementul cheie. Profita de spatiul liber pentru a amplasa suporturi pentru vase si cani sau alege o bara metaliza pentru cutite astfel incat acestea sa iti fie la indemana. Este important si alegerea unui mobilier bucatariei care sa nu aglomereze si mai mult spatiul. Dupa cum mentionam, solutia este minimalismul – mobila simpla, culori deschise.

O bucatarie mare sau una open space sunt mult mai facil de amenajat pentru ca abundenta de spatiu ne permite sa oscilam cu elementele de decor si cu piesele de mobilier bucatarie. Dar totusi, trebuie sa fim atenti in pozitionarea corpurilor de mobilier, cat si a decoratiunilor pe care le alegem, pentru a nu risca sa transformam un inceput promitator intr-un fiasco.

Dar cand alegem un anumit tip de mobilier bucatarie este foarte important sa alegm si un furnizor bun. Nu este suficient sa stim sa amenajam o bucatarie, trebuie sa stim se de unde ne procuram mobila. Pentru ca calitatea, un design impecabil si rezultate spectaculoase nu tot timpul sunt oferite de furnizorii de mobila.

