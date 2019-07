Esti interesat de hidroizolatii acoperisuri? Iata ce variante ai la dispozitie!

Lucrarile de hidroizolatii acoperisuri sunt o necesitate, atunci cand vorbim despre metodele de prevenire a infiltratiilor de apa, ce pot produce daune grave in ceea ce priveste structura de rezistenta unui cladiri. De-a lungul timpului, s-au dezvoltat diferite sisteme de hidroizolatii acoperisuri, care se folosesc de variate materiale, unele solutii fiind clasice, altele implicand metode de ultima generatie.

Ambele categorii se folosesc si astazi, avand acelasi scop: asigurarea impermeabilitatii la apa. Sezonul ploios nu trebuie sa fie, nicicand, o amenintare, pentru ca este o realitate constanta in Romania celor patru anotimpuri. Asigurarea lucrarilor de hidroizolatii acoperisuri trebuie sa aiba loc cat mai curand, pentru ca e adevarat cum se spune: „paza buna trece primejdia rea”. Afla acum mai multe informatii esentiale despre acest domeniu.

Cea mai clasica metoda practica aplicata in lucrarile de hidroizolatii acoperisuri

Lucrarile de hidroizolatii acoperisuri au fost o preocupare inca de multa vreme. Apa, pe cat de indispensabila este organismului uman, pe atat de multe pagube poate produce in structura de rezistenta a unei cladiri. Lucrarile de hidroizolatii acoperisuri au fost mereu o necesitate, motiv pentru care metodele s-au adaptat vremurilor.

Cea mai clasica metoda este cea care se foloseste de membrana bituminoasa, si inca este utilizata chiar si astazi. Actiunea de hidroizolatii acoperisuri cu ajutorul acestei membrane presupune simpla asternere a unui covor negru din bitum, care poate preveni eficient infiltratiile de apa.

Cea mai moderna metoda practica aplicata in lucrarile de hidroizolatii acoperisuri

Despre cea mai moderna practica din lucrarile de hidroizolatii acoperisuri putem spune doar atat: acoperis verde. In Romania, aceasta metoda de hidroizolatii acoperisuri este una relativ noua, un concept care inca surprinde, in timp ce isi dovedeste eficienta. In Occident, in tari precum Germania, montarea unui acoperis verde este o realitate constanta, in timp ce in Elvetia este, pur si simplu, o norma reglementata prin lege.

In Romania, nu oricine practica aceasta metoda moderna si eficienta de hidroizolatii acoperisuri, din pacate. Exista insa, izolat, specialisti care se ocupa in mod special de acest tip de lucrare. Vorbim despre Milucon.ro, un nume care denota expertiza si profesionalism la inalte standarde in aria hidroizolatiilor.

Metoda de hidroizolatii acoperisuri prin „acoperis verde” se poate explica, in termeni simpli, astfel: acoperisul este populat cu licheni, iarba, flori, plante verzi, arbusti, si asa mai departe, intr-un sistem care retine apa in scopul de a hidrata pamantul.

In termeni mai tehnici, vorbim despre un sistem compus din mai multe straturi, fiecare dintre ele avand un rol bine definit. Surplusul de apa este directionat spre sistemul de scurgere, in timp ce sistemul de drenaj isi face treaba, iar rezultatul este cel asteptat: hiroizolatia. Pe langa scopul principal, avantajul estetic si beneficiile de recreere oferite sunt esentiale.

Cine se ocupa de cele mai performante sisteme de hidroizolatii acoperisuri

Indiferent de metoda pe care o vei alege pentru hidroizolatii acoperisuri, exista specialisti care iti pot oferi tot suportul, de la A la Z. De la stabilirea planului, a materialelor, si pana la implementare, Milucon.ro este garantia lucrarilor de a tine apa la distanta. Expertiza si profesionalismul ii definesc, lucru dovedit in timp.

Atunci cand spui Milucon.ro, spui de fapt numele celei mai mari companii aici din aceasta zona de expertiza. Indiferent de tipul de proiect, necesitatile si provocarile unei lucrari, ei sunt un ajutor de incredere.