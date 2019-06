Ultima tendinta in amenajari interioare: bucatarii sticla

Astazi, amenajarile din topul tendintelor nu mai aduc in discutie lemnul ca material predominant, ci sticla. De-a lungul timpului, s-a dovedit ca umiditatea si caldura – fenomene arhiprezente intr-o bucatarie unde se gateste constant – afecteaza calitatea pieselor de mobilier confectionate din lemn. Atunci cand spui „bucatarii sticla”, gasesti o multime de avantaje care te conving ca merita sa optezi pentru o astfel de amenajare. Afla toate detaliile care te vor ajuta sa iei o decizie inspirata.

Astfel, pentru a preintampina deteriorarea in timp si a creste usurinta in intretinere, specialistii s-au concentrat pe sticla, ca material de fabricatie a pieselor esentiale dintr-o bucatarie, devenind in scurt timp un substitut modern al clasicului lemn

Ce beneficii reale ai daca optezi pentru bucatarii din sticla?

Popularitatea acestui tip de amenajare nu este una intamplatoare, ci are la baza un set considerabil de beneficii evidente, pe care utilizatorii le remarca in mod pozitiv. Despre acestea te poti informa rapid, pentru ca le-am cuprins intr-o lista ce te va ajuta sa iti faci o imagine asupra principalelor avantaje:

scapi de atacul daunatorilor: mucegai sau orice tip de insecta;

te bucuri de o rezistenta crescuta la murdarie, pete, grasimi etc;

iti poti desfasura activitatea intr-un spatiu 100% igienic si usor de intretinut;

poti obtine, cu usurinta, un aspect estetic desavarsit, care scoate orice spatiu din banal;

te poti juca cu nuante si culori contrastante sau complementare in amenajarea ta;

ai o bucatarie impecabila pentru foarte mult timp, pentru ca sticla va ramane neschimbata;

rezistenta la coroziune este un avantaj considerabil, al tipului de material din productie;

pe langa latura estetica, aspectul functional este bine pus in valoare intr-o astfel de bucatarie;

eleganta, bunul gust, rafinamentul si amenajarea intr-un stil inovativ sunt beneficii imediate

Mai multe despre bucatarii sticla si mobilierul care scoate o incapere din anonimat

Daca in urma cu cativa ani, o astfel de propunere de amenajare ar fi dus la ideea de SF, astazi o bucatarie din sticla este forma des intalnita a unui design in totalitate modern. Poti opta pentru un set de mobilier din sticla, personalizat dupa nevoile tale, indicand exact acele corpuri de care ai nevoie pentru a-ti utila spatiul in mod inteligent. Liniile elegante si finisajele de calitate se pot integra in orice tip de incapere, mica, medie sau mare, fara ca o astfel de amenajare sa impuna dificultati. Profesionistii in domeniu se pot adapta usor cerintelor tale si pot transforma in realitate orice idee indrazneata care iti trece prin minte.

Mykitchen.ro, cei care realizeaza mobilier de exceptie pentru bucatarii deosebite

Daca esti interesat de bucatarii sticla, atunci trebuie neaparat sa arunci o privire peste oferta celor de la Mykitchen.ro. Sunt numarul 1 intr-un domeniu mai putin explorat in Romania, reusind sa se impuna pe piata din tara prin standardele de calitate inspirate din tendintele predominante in Italia.

Calitatea „made in Italy” se observa de la distanta in portofoliul impresionant pe care il are aceasta echipa remarcabila. Compozitiile pe care le creeaza reusesc sa modifice in totalitate aspectul unei bucatarii, transformand-o intr-un spatiu cu adevarat special, iar imaginile vorbesc de la sine.

Recomandam Mykitchen.ro, ca partener al amenajarilor reusite, cu incredere, pentru toti cei care isi doresc o bucatarie desavarsita, de revista. Parerile clientilor arata ca profesionialismul Mykitchen.ro este cea mai buna alegere pentru gusturi sofisticate, pentru proprietarii de locuinte care isi doresc sa tina pasul cu ultimele tendinte in amenajari.

Date de contact:

Tel: 0749032522

E-mail: info@mykitchen.ro