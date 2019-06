Cum ne avantajeaza popularele seminee electrice atunci cand nu putem construi un sistem de incalzire clasic?

Costurile tot mai mari pe care le avem cu electricitatea si gazele naturale, precum si nevoia de a aduce ceva nou in casa, ne fac sa ne gandim la achizitionarea unui semineu. In ziua de azi, nu este necesar sa construim un semineu de piatra, avand la dispozitie seminee electrice foarte avantajoase.

Semineele electrice sunt elemente care produc ambianta perfecta in orice camera, precum si surse de caldura pe care le putem folosi atunci cand cele standard nu sunt rentabile sau cand ne lasa la greu. Semineele electrice sunt, in ziua de azi, considerate foarte utile atunci cand nu dispunem de un buget foarte mare. Evident ca instalarea unui semineu electric nu implica aceleasi costuri pe care construirea unui semineu pe lemne le prezinta.

Avantaje seminee electrice

Spre deosebire de alte tipuri de seminee, varianta electrica prezinta urmatoarele beneficii:

Este foarte usor de transportat, instalat si ulterior de mutat dintr-o incapere in alta;

Achizitionarea si instalarea unui semineu electric ne salveaza bugetul, spre deosebire de costurile construirii unui semineu pe lemne;

Semineul poate fi folosit in scop estetic si pe timp de vara, avand optiunea de a opri generarea de caldura;

Este un element ambiental perfect, oriunde si pentru oricine;

Nu necesita intretinere si curatare constanta pentru ca nu genereaza cenusa, resturi sau fum;

Nu produce flacara, iar astfel casele si propria sanatate sunt in perfecta siguranta;

Poate fi instalat in orice camera, neavand nevoie de un cos de fum sau de alte sisteme speciale de ventilatie;

Se porneste foarte usor, prin simpla conectare la orice priza din casa.

Desi lemnul este considerat o resursa mai ieftina, un semineu electric poate fi unul foarte eficient din punct de vedere termic. Pe cand la arderea lemnului analizele spun ca se poate pierde 10-30% din energia generata, curentul electric este transformat in totalitate in caldura, astfel ca nimic nu se pierde.

In plus, un semineu clasic, desi are un aspect deosebit, presupune o constructie de amploare ceva mai mare, lucru ce nu este posibil in orice casa sau in camerele foarte mici. Pe langa asta, un semineu electric ne ofera confortul sigurantei, pentru ca nu pot izbucni incendii dintr-un astfel de sistem de incalzire si nici nu se produce fum.

Referitor la stil si ambianta, unii considera ca un semineu electric nu se poate compara cu o constructie clasica pe lemne. Ei bine, exista multe seminee electrice in ziua de azi care imita foarte bine sistemele de incalzire clasice, atat prin aspectul flacarii, cat si prin aspectul general. Mai mult decat atat, semineele electrice ofera o flexibilitate mult mai mare, fiind comercializate in foarte multe stiluri.

Oricine se poate bucura de un semineu atata timp cat tine cont de alegerea tipului potrivit, atat din punct de vedere functional, cat si din punct de vedere estetic. Un rol foarte important in atingerea standardelor de performanta optima il joaca si profesionalismul companiei de la care facem aceasta achizitie.

Expertii semineelor

Firma romaneasca Seminee Expert satisface, in totalitate, orice pretentie legata de seminee, sobe sau focare. Firma pune la dispozitie o echipa de specialisti care pot sa monteze orice tip de semineu, inclusiv seminee electrice, utilizand produse si materiale de la branduri de top de pe piata internationala.

Seminee Expert ne sta la dispozitie aici cu asistenta tehnica pentru orice nelamurire, precum si cu informatii complete, referitoare la tipurile de incalzitoare din oferte, totul pe seminee-expert.ro.