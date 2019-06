Victor Ponta: „O sa avem niste partneri mult mai dificili decat dl Juncker”

Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a vorbit in cadrul unei emisiuni TV despre schimbarile ce vor avea loc in Comisia Europeana si despre incidentele de la Valea Uzului.

„Sa va dau o veste proasta: pe 2 iulie Corina Cretu nu va mai fi comisar european, deja si-a prezentat demisia dlui Juncker. Va fi parlamentar european. In locul sau va veni un comisar probabil finlandez, probabil dl (Jyrki) Katainen (actualul comisar pentru munca, crestere economica, investitii si competitivitate), care este un tip foarte dur si rigid, ca sa spun asa. Si atunci sa vedeti cum va fi cu fondurile europene! Ca tot s-a plans guvernul de Corina Cretu, care vrea sa ii ajute.

La fel, o sa avem o noua Comisie, care va fi mult mai dura din punct de vedere al deviatiilor bugetare. Daca ati vazut, s-a inceput procedura impotriva Italiei. Romania nu e Italia, e ceva mult mai mic. Deci, o sa avem niste partneri mult mai dificili decat dl Juncker, care era un tip bonom, simpatic, pe final de mandat. Daca va veni dl (Michel) Barnier sau dna (Margrethe) Vestager (actualul comisar pentru concurenta) … dna Vestager s-a luptat cu Google, se va lupta si cu Romania, nu va ceda absolut nimic.

Ungaria ne ataca, ne provoaca – pentru ca eu din toate incidentele de la Valea Uzului, de departe, din punctul meu de vedere, cel mai grav a fost tentativa guvernului maghiar de a se implica: stai putin, sunt cetateni romani, or fi ei de etnie maghiara, dar tu n-ai dreptul sa chemi la Budapesta ambasadorul sa-i spui ce sa faca. In partea cealalta, Moldova – cel mai important lucru pentru noi: toate deciziile s-au luat fara sa fie consultata Romania; Europa, Rusia au luat decizii si noi am aflat din presa si nici acum nu stim exact ce sa facem, ca daca va uitati un pic n-avem o pozitie foarte clara. Deci, Ungaria, Moldova trec peste noi, economic lucrurile merg foarte rau si politic avem asa, un echilibru al faptului ca nimeni nu poate sa se impuna asupra celuilalt. Sunt cam toate elementele pentru furtuna perfecta, nu?”, a mentionat Victor Ponta in cadrul emisiunii TV.