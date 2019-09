Viorica Dancila: „Domnul Iohannis demonstreaza inca o data ca nu-si pricepe rolul ca sef al CSAT”

Viorica Dancila a anuntat, miercuri, faptul ca Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala, in scopul semnalarii unui conflict juridic cu seful statului.

„Nu suntem pentru prima data in aceasta situatie si este evident ca domnul Iohannis nu a inteles si nu intelege ce se intampla dupa vacantarea unor posturi in Guvern. Prin intarzierea numirii ministrilor interimari pe posturile eliberate in urma demisiei ministrilor ALDE, Klaus Iohannis incalca deciziile Curtii Constitutionale care consacra principiul cooperarii si colaborarii loiale intre institutiile publice. Presedintele Romaniei trebuie resetat. Este absolut incalificabil modul in care candidatul Iohannis se foloseste de tribuna Administratiei Prezidentiale pentru a isi lansa mesajele de campanie. Suntem intr-o situatie fara precedent, o situatie de confuzie si dezechilibru, generata de comportamentul egoist si abuziv al presedintelui Iohannis. Este evident ca domnul Iohannis nu a inteles si nu intelege ce se intampla dupa vacantarea unor posturi din guvern. Klaus Iohannis incalca deciziile CCR care consacra principiul cooperarii si colaborarii loiale intre institutiile publice.

E rusinos ca dupa atata timp sa vorbeasca despre tragedia de la Caracal. E indecent sa foloseasca aceasta tema atat de insensibila, aceasta drama pentru miscari politice. Domnul Iohannis demonstreaza inca o data ca nu-si pricepe rolul ca sef al CSAT”, a declarant Viorica Dancila.