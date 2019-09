Klaus Iohannis: „Romania va ramane un sustinator ferm al politicii -usilor deschise- a Aliantei Nord-Atlantice”

Presedintele Klaus Iohannis a mentionat miercuri, in cadrul Conferintei sefilor Statelor Majore ale Apararii, faptul ca rolul ONU, in ceea ce priveste gestionarea crizelor, ramane detreminant pentru pacea la nivel global.

„Rolul ONU in gestionarea crizelor a fost si va ramane determinant pentru mentinerea pacii la nivel global. Evidentiez responsabilitatea principala a Consiliului de Securitate pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, in conformitate cu prevederile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite. Deoarece multe crize au astazi un caracter multidimensional accentuat, Consiliul de Securitate al ONU trebuie sa-si asume un rol mai important in solutionarea multor aspecte care afecteaza securitatea internationala. Reiterez sustinerea Romaniei pentru multilateralism, inclusiv pentru sprijinirea Organizatiei Natiunilor Unite. Acest angajament de durata in favoarea pacii, justitiei si dezvoltarii durabile reprezinta esenta pozitiei tarii noastre. Ca tara membra a Uniunii Europene si a Aliantei Nord-Atlantice, Romania acorda o atentie speciala statelor din aceasta regiune si sustine apropierea acestora de familia europeana si de cea euroatlantica. Pe palierul european, Romania a sprijinit intotdeauna politica de extindere a Uniunii Europene in Balcani, iar in contextul exercitarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al acestui an, am tratat cu prioritate extinderea Uniunii in Balcanii de Vest. Totodata, Romania va ramane un sustinator ferm al politicii -usilor deschise- a Aliantei Nord-Atlantice si ne bucura evolutiile pozitive semnificative in acest domeniu ale tarilor din Balcani.

Romania este preocupata de climatul de securitate din regiunea Balcanilor de Vest si doreste stabilizarea ireversibila a acestei zone. Militarii romani au participat de-a lungul timpului la diferitele misiuni ale Organizatiei Natiunilor Unite, Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene desfasurate in zona. Suntem si vom ramane un contribuitor important in Teatrul de Operatii Balcanii de Vest, in cadrul misiunii NATO KFOR din Kosovo si a Operatiei EUFOR ALTHEA, a Uniunii Europene, in Bosnia si Hertegovina, si vom continua sa sprijinim eforturile pentru cresterea stabilitatii si securitatii in regiunea Balcanilor de Vest.

Faptul ca participati, astazi, la cea de-a 13-a reuniune a Conferintei dovedeste utilitatea acestui format de cooperare, la nivelul sefilor Statelor Majore ale Apararii, respectiv Statelor Majore Generale. Dialogul in acest cadru genereaza valoare adaugata cooperarii regionale si ajuta la consolidarea stabilitatii si securitatii in Balcani. Temele de dezbatere ale Conferintei din acest an – cooperarea militara, gestionarea crizelor, provocarile si limitarile misiunilor de mentinere a pacii sub egida ONU – sunt de un real interes pentru Romania si pentru toti participantii la aceasta reuniune.

Cooperarea militara, precum si schimbul de opinii si bune practici in domeniul gestionarii crizelor, la nivelul Aliatilor si partenerilor NATO sunt necesare astazi, date fiind schimbarile tot mai accentuate ale mediului de securitate si caracterului impredictibil al riscurilor la adresa stabilitatii si securitatii regiunii. Va incurajez sa dezvoltati, in continuare, dialogul si cooperarea pe teme si in domenii de interes comun, in beneficiul stabilitatii si securitatii regiunii. Urez mult succes tuturor participantilor la aceasta conferinta!”, a declarant Klaus Iohannis.