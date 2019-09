Viorica Dancila, rugaminte catre Klaus Iohannis: „Romania are nevoie de un guvern functional”

Premierul Viorica Dancila l-a rugat pe Klaus Iohannis, prin intermediul unei postari pe Facebook, sa nu mai refuze ministri.

„Astept din partea presedintelui Iohannis un raspuns privind propunerile de ministri interimari pentru Energie, Mediu si relatia cu Parlamentul. Au trecut deja cateva zile. Inca mai sper ca domnul Iohannis sa dezvolte capacitatea de a intelege ca blocarea Executivului nu ajuta guvernarea si stabilitatea tarii. Asa cum inca mai sper sa realizeze ca vendetele cu care ne-a obisnuit fac rau in primul rand oamenilor, si nu adversarilor dumnealui politici. Romania are nevoie de un guvern functional. Fac asadar un apel catre domnul Iohannis sa nu se mai ambitioneze sa refuze ministrii fara temei, pentru ca un adevarat sef de stat nu isi exercita niciodata puterea in moduri distructive si contraproductive pentru tara lui.”, a scris Viorica Dancila.