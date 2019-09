Calin Popescu Tariceanu: „Vom fi 20 de parlamentari ALDE care au semnat, sau care vor semna”

Calin Popescu Tariceanu a declarat faptul ca a decis sa voteze in favoarea motiunii de cenzura contra Guvernului.

„Cu putin timp in urma s-a incheiat sedinta ALDE, in care la primul punct pe ordinea de zi am avut dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura si cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus ca inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect democratic a fost sa avem aceasta discutie in forul statutar care a hotarat cu majoritate de voturi, o singura abtinere, votarea motiunii de cenzura. Vom fi 20 de parlamentari ALDE care au semnat, sau care vor semna pentru ca unii sunt inca pe drum de la aeroport si isi vor pune imediat ce ajung semnaturile.

Readuc aminte ca pe 26 august Delegatia Permanenta, intr-un vot covarsitor, a decis retragerea de la guvernare, generata de incapacitatea premierului de a-si asuma un program de relansare a coalitiei si a actiunii guvernului. Am decis sa votam in favoarea unei motiuni impotriva unor actiuni ale premierului si Guvernului care ne duce cu gandul la tari de lumea a treia, mi se pare absolut regretabil. Am avut discutii cu fosti colegi de coalitie”, a declarat Calin Popescu Tariceanu.