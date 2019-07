Cartuse imprimanta Canon la cele mai bune preturi

Daca ai nevoie periodic de Cartuse imprimanta Canon, asa ca un loc in care sa le gasesti la cele mai bune preturi poate fi cu adevarat o buna idee pentru tine, mai ales daca dispui de un anumit buget.

In timp, investitiile in cartuse imprimanta Canon se dovedesc a fi destul de costisitoare, insa este important locul din care le cumperi.

Iata cateva cartuse de imprimanta Canon la preturi foarte bune:

Canon CRG728 Cartus Toner Black Original CRG-728

La pretul de 299 lei, TVA inclus, cartusul are culoarea neagra, este un produs original Canon si este compatibil, printre altele, cu urmatoarele imprimante:

-Canon ISensysMF 4890DW

-Canon ISensys FAX L410

-Canon ISensys MF 4430

Canon PFI701GY Cartus CernealaGray Original

Pretul acestui cartus pentru imprimantele Canon este de 1178 lei, cu TVA inclus, acesta fiind compatibil cu urmatoarele imprimante Canona:

-Canon Imageprograf IPF9000S

-Canon Imageprograf IPF8000S

-Canon Imageprograf IPF9000

-Canon Imageprograf IPF8000

Canon CL546 Cartus Cerneala Color original

Pretul acestui cartus este de 86 de lei, cu TVA inclus, cartusul fiind compatibil cu urmatoarele imprimante Canon:

-Canon Pixam IP 2850

-Canon Pixma MG 2550

-Canon Pixma MG 2450

-Canon Pixma MG 2950

-Canon Pixma MG 2455

-Canon Pixma MX 495

Canon PFI706R Cartus Cerneala Red Original

Pretul acestui cartus este de 1201 lei, cu TVA inclus, fiind compatibil cu urmatoarele imprimante Canon:

-Canon Imageprograf IPF 9400S

-Canon Imageprograf IPF 9400

-Canon Imageprograf IPF 8400

-Canon Imageprograf IPF 8400SE

De ce alegem cartuse imprimanta Canon?

Imprimantele Canon se numara printre cel mai bine vandute produse din categoria lor si nu doar pe piata din Romania, ci din intreaga lume. Datorita calitatii imaginilor imprimate pe care le ofera, preturile sunt mai mari decat la restul produselor similare.

Insa, chiar daca imprimantele Canon sunt renumite pentru functionalitatea lor fara probleme si rezistenta in timp, este extrem de importanta folosirea cartuselor originale.

Desi exista numeroase locuri din care poti cumpara cartuse pentru imprimante, trebuie sa te asiguri ca acestea sunt si originale. In caz contrar, materialel printate nu vor avea o calitate foarte buna si, in plus, exista riscul ca, in cazul utilizarii unui cartus contrafacut, functionarea imprimantei sa fie afectata, iar in timp aceasta sa nu mai mearga deloc.

De aceea, chiar daca preturile cartuselor imprimanta Canon difera de la un magazine de specialitate la altul, asigura-te ca acestea sunt produse originale si nu contrafacute.

De unde sa cumperi cartuse imprimanta Canon Originale?

Nu este deloc dificil sa gasesti un magazine online din care care cumperi cartuse originale Canon.

Intra pe Tonerpro.ro si gasesti orice model de cartus original cauti la cele mai bune preturi. Ai siguranta ca produsele sunt originale, beneficiind de garatia producatorului.

De la cartuse pentru imprimant Canon, pana la cartuse Brother, Epson, HP, IBM, Katun, Kyocera, Lexmark, Panasonic, Ricoh, Philips, Sagem, Samsung, Toshiba sau Xerox, gasesti produsele originale de care ai nevoie pentru buna functionare a imprimantei tale.

Poti comanda produsele direct de pe site si in cel mai scurt timp iti vor fi livrate la adresele mentionate. De asemenea, beneficiezi de numeroase oferte, astfel ca faci cea mai buna alegere, atat din punctul de vedere al produselor cumparate, cat si din punctul de vedere al sumei de bani pe care o platesti pentru acestea.

Pentru orice intrebari, echipa iti sta la dispozitie.

